한-카자흐스탄 대통령기록관리 협력 확대…디지털 보존 기술 공유

AI 핵심 요약beta
- 한국과 카자흐스탄이 15일 대통령기록 협약을 체결했다.
- 양국은 기록 생산·디지털 보존·활용 협력을 확대했다.
- 디지털 사본 교환과 공동연구·전시도 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 한국과 카자흐스탄이 대통령기록물의 생산부터 디지털 보존·활용까지 기록관리 분야 협력을 확대한다.
행정안전부 대통령기록관은 15일 대통령기록관에서 카자흐스탄 대통령기록보존소와 양국 대통령기록관리 분야 협력 증진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 오는 16~17일 열리는 '제1차 한·중앙아시아 정상회의'를 계기로 추진된 기록관리 분야 협력사업의 하나다.
대통령기록관은 특히 한국의 디지털·전자기록 관리에 관심을 보여온 카자흐스탄 대통령기록보존소와 대통령기록물 관리 전문 분야에서 실질적인 교류를 확대할 계획이다.
양 기관은 각국의 법령 범위에서 대통령기록관리에 관한 지식과 기술, 정보를 교류하고 공동 활동을 활성화하기로 했다.
구체적으로 대통령기록관리 정책·제도의 우수 사례를 공유하고 양국 역사와 관련된 대통령기록의 디지털 사본을 교환한다.
디지털 콘텐츠와 전자기록의 생산·저장·장기보존·보호에 관한 기술과 경험도 공유한다. 상호 합의한 주제에 대한 공동연구를 비롯해 전시와 학술회의, 세미나 등도 함께 추진할 예정이다.
한성원 대통령기록관장은 "이번 업무협약이 중앙아시아의 핵심 거점국인 카자흐스탄과의 기록문화 교류를 한 단계 격상시키는 계기가 될 것"이라며 "대통령기록물의 생산부터 전자기록의 보존, 활용에 이르기까지 다양한 정보 교류와 최신 기술 공유를 통해 양국 대통령기록의 디지털 관리 역량을 강화해 나가겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com