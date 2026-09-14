韓·카자흐스탄, 10년 만에 기록관리 협약 재체결…고려인 이주사 발굴·보존 협력

AI 핵심 요약beta
- 한국 국가기록원이 14일 카자흐와 기록관리 MOU를 재체결했다.
- 양국은 디지털 기록관리와 역사기록 협력을 확대하기로 했다.
- 고려인 이주사 기록의 발굴·보존 협력도 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 한국과 카자흐스탄이 10년 만에 기록관리 분야 업무협약을 다시 체결하고 고려인 이주사 등 양국의 역사 기록 발굴과 보존 협력을 강화한다.
행정안전부 국가기록원은 14일 국가기록원 성남분원에서 카자흐스탄 대통령기록보존소와 기록관리 분야 업무협약(MOU)을 재체결했다고 밝혔다.
양 기관이 업무협약을 다시 체결한 것은 2016년 첫 협약 이후 10년 만이다. '한-중앙아시아 정상회의'를 계기로 변화한 기록관리 환경과 협력 수요를 반영해 기존 협약 내용을 보완했다.
이날 협약식에는 이용철 국가기록원장과 알리야 무스타피나 카자흐스탄 대통령기록보존소장이 참석해 협약서에 서명하고 향후 협력 방향을 논의했다.
카자흐스탄 대통령기록보존소는 대통령 관련 기록과 국가의 주요 역사 기록을 관리·보존하는 기관이다. 국가기록원과는 2016년 협약 이후 국제 학술 세미나와 전자기록 관리 교육 등을 통해 교류해 왔다.
이번 협약을 통해 양 기관은 기존 협력 범위를 디지털 기록관리와 역사 기록 분야로 확대한다.
구체적으로 기록관리 관련 법령·정책·표준·간행물 등 자료와 사례를 공유하고, 양국의 역사·문화 관련 기록정보를 공동 발굴·교류한다. 기록관리 분야 교육·세미나 참여와 디지털 기록관리 기술 협력, 양국이 소장한 기록물의 국제적 가치 확산을 위한 공동 사업도 추진한다.
특히 고려인 이주 역사와 관련한 기록물 협력이 강화된다.
국가기록원은 그동안 카자흐스탄 대통령기록보존소가 소장한 고려인 이주 관련 기록물을 수집해 왔다. 이번 협약을 계기로 관련 역사 기록물의 소재와 목록 공유 범위를 넓히고, 기록물 디지털화와 사본 교환 등 후속 협력을 확대할 방침이다.
양 기관은 정기적인 실무 협의를 통해 구체적인 협력사업을 마련하고 단계적으로 추진할 계획이다.
이용철 국가기록원장은 "이번 업무협약 재체결은 지난 10년간 쌓아온 양국 간 기록관리 협력의 기틀을 디지털 시대에 맞춰 다지는 결실"이라며 "고려인 이주사 등 소중한 역사 기록의 발굴과 전자기록 관리 기술 교류를 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com