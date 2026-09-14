[프로배구] 내년부터 남자 신인 입단금 폐지...외국인 선수 증원도

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부정 계약 에이전트 영구 제명…KOVO, 이사회서 주요 안건 의결

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 프로배구 V리그가 외국인 선수 보유 비중을 늘리고 신인 입단금을 전격 폐지한다.

한국배구연맹(KOVO)은 14일 서울 마포구 상암동 대회의실에서 제23기 제2차 이사회 및 정기총회를 열고 관련 규정 개정안을 의결했다.

가장 눈에 띄는 변화는 외국인 선수와 아시아 쿼터 제도의 확대다. 2027-2028시즌부터 남자부는 외국인 선수 2명과 아시아 쿼터 1명을, 여자부는 외국인 선수 1명과 아시아 쿼터 2명을 보유한다. 보유 인원에 맞춰 교체 기회도 늘어난다. 남녀부 모두 정규시즌 중 각각 총 2회까지 교체가 가능하다. 개막 전 교체는 횟수에 포함하지 않는다. 교체 기한을 5라운드까지로 제한하는 규정은 2026-2027시즌부터 적용된다.

남자부 신인선수 입단금은 2027-2028시즌부터 전격 폐지된다. 즉시 전력감 부족과 입단 후 단기간 내 자유신분선수 전환 증가로 실질적인 전력 보강 효과가 떨어진다는 판단이다. 대신 신인 처우와 학교 배구 지원은 강화한다. 1라운드 지명선수의 보수는 기존 4000만원에서 6000만원으로 인상한다. 구단별 학교 지원금도 기존 1억원에서 1억 5000만원으로 늘려 유소년 육성 기반을 다진다.

에이전트 부정 행위에 대한 처벌 규정도 신설했다. 연봉 상한 초과 지급 등 부정 영입을 제안하거나 부정 계약을 체결한 에이전트는 상벌위원회를 거쳐 최소 1년 자격정지부터 최고 영구 제명까지 중징계를 받는다. 반면 부정 영입 제안을 받고 연맹에 자진 신고한 구단은 제재 대상에서 제외된다. 연봉과 옵션을 제외한 이적료 등 보상 비용은 현행대로 구단 자율에 맡긴다.

KB손해보험의 2026-2027시즌 임시 홈구장 변경 안건도 통과됐다. KB손해보험은 새 시즌 홈경기를 경기 평택 이충문화체육센터 실내체육관에서 치른다.

아울러 연맹은 2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전하는 남녀 배구 국가대표팀의 메달 포상금 규모를 확대하기로 뜻을 모았다. 구체적인 포상금 액수는 향후 임시 이사회에서 확정할 예정이다.

psoq1337@newspim.com