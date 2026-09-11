[프로배구] '4㎏ 감량' KB손보 나경복의 독한 각오 "2년 연속 부진은 용납 못해"

AI 핵심 요약beta
- 나경복이 11일 KB손보 전지훈련서 새 시즌 반등을 다짐했다.
- 지난 시즌 왼쪽 무릎 부상으로 부진해 득점과 효율이 크게 떨어졌다.
- 체중을 4㎏ 감량하며 우승과 명예회복을 향한 각오를 다졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 프로배구 남자부 KB손해보험의 아웃사이드 히터 나경복이 부상으로 고전했던 지난 시즌의 아쉬움을 털어내고 새 시즌 반등을 준비한다.
11일 일본 오사카부 사카이시의 사카이시립 오하마체육관에서 진행 중인 KB손해보험 전지훈련 현장에서 만난 나경복은 "지난 시즌은 프로 데뷔 이후 가장 힘들었던 시간이었다"라며 "부상도 있었지만 내가 해줘야 할 때 해주지 못해 아쉬움이 많았다"라고 돌아봤다.
지난 시즌 나경복은 왼쪽 무릎 부상으로 어려움을 겪었다. 정규리그 전 경기에 출전했지만 406득점에 그쳐 2024-2025시즌 기록한 470득점보다 64점 줄었다. 공격 성공률은 프로 데뷔 이후 가장 낮은 46.21%에 머물렀고, 공격 효율도 28.06%로 2018-2019시즌 이후 처음 20%대로 떨어졌다.
프로 데뷔 이후 처음 겪는 큰 부상이었던 만큼 대처도 쉽지 않았다. 나경복은 "이렇게 크게 아팠던 것은 처음이라 어떻게 해야 할지 몰랐다"라며 "주변 선수들에게 많이 물어봤는데 결국 통증에 적응해야 한다고 하더라"라고 말했다.
새 시즌을 앞두고는 몸부터 바꾸고 있다. 무릎에 가해지는 부담을 줄이기 위해 지난 시즌보다 약 4㎏을 감량해 현재 96㎏까지 체중을 낮췄다. 목표는 95㎏ 미만이다. 일본 전지훈련에서도 정규 훈련이 끝난 뒤 개인 운동과 러닝을 추가로 소화하며 몸 상태를 끌어올리고 있다.
나경복은 "이전에도 간절하지 않았던 것은 아니다"라면서도 "올 시즌은 조금 더 독하게 마음을 먹었다. 지난 시즌에 못했기 때문에 올 시즌까지 연속으로 못하는 것은 용납할 수 없다"라고 각오를 다졌다.
개인적인 명예회복만큼 간절한 것은 우승이다. 나경복은 우리카드에서 뛰던 2019-2020시즌 정규리그 1위에 올랐지만 코로나19 여파로 시즌이 조기 종료돼 챔피언결정전을 치르지 못했다. 이듬해에는 챔피언결정전에 올랐으나 대한항공에 막혀 준우승에 그쳤다.
아직 프로 무대에서 챔피언의 기쁨을 누리지 못한 나경복은 이번 시즌만큼은 결말을 바꾸겠다는 각오다.
그는 "우리카드 시절에도 아쉬운 기억이 있고, 매 시즌 우승하지 못하면 '실패한 시즌'이라는 생각이 든다"라며 "올 시즌만큼은 실패가 아닌 성공하는 시즌으로 만들고 싶다"라고 힘줘 말했다.
이어 "선수들 모두 우승하고 싶은 간절한 마음으로 훈련하고 있다"라며 "모두가 아프지 않고 똘똘 뭉쳐 하나가 된다면 성적은 자연스럽게 따라올 것"이라고 강조했다.
wcn05002@newspim.com