한성숙 총리, '김현지 인사 주도' 주장에 "전혀 사실 아니다"

AI 핵심 요약beta
- 한성숙 총리는 14일 김현지 실장 인사개입설을 부인했다.
- 특사경 수사역량 우려엔 보완 필요성을 언급했다.
- 김승원 후보자 의혹은 청문회서 소명해야 한다고 했다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한성숙 국무총리는 14일 김현지 청와대 제1부속실장이 정부 인사를 주도한다는 야당 주장에 대해 "전혀 사실이 아니다"라고 밝혔다.
한 총리는 이날 국회 대정부질문에서 김장겸 국민의힘 의원이 '많은 여권 인사들이 사실상 인사라인으로 김 실장을 지목하고 있다'며 김 실장의 교체를 건의할 생각이 있는지 묻자 이같이 답했다.
김장겸 의원은 김 실장을 둘러싼 각종 논란을 거론하며 "의혹이 사실이 아니라면 해소 차원에서 해임을 건의하는 게 맞지 않느냐"고 재차 질의했다.
한 총리는 "인사 관련된 부분에서는 그렇게 돌아가지 않고 있다는 것을 말씀드린다"고 선을 그었다.
한 총리는 형사사법 체계 개편 이후 특별사법경찰(특사경)의 수사 역량이 약화할 수 있다는 지적에 대해 "검사가 지도하고 조언하고 협력하는 제도는 만들어져 있다"며 "영역별로 문제가 되거나 전문성이 좀 더 높아져야 한다고 하는 영역에 대해서는 정부도 적극적으로 볼 부분"이라고 밝혔다.
한 총리는 특사경의 뇌물이나 보복수사 등 가능성이 거론되자 "걱정하시는 부분들을 잘 듣고 보완할 부분은 보완하겠다"고 밝혔다.
다만 "어떤 제도라고 하는 것이 검찰의 지도하에 있을 때도 벌어졌던 문제들이 있다"며 경찰 개혁과 함께 특사경 관련 우려도 살펴보겠다고 했다.
한 총리는 또 김승원 법무부 장관 후보자에 대해 잘된 인사라고 생각하는지 묻는 정성국 국민의힘 의원 질의에 "전문성을 갖고 계신 분"이라고 평가하면서도 '신약 임상시험 승인 청탁' 등 각종 의혹에 대해 "청문회를 통해 소명하는 절차를 밟아야 한다"고 말했다.
한 총리는 국정 지지율 하락을 언급하면서 대통령에게 진정성 있는 결단을 요구할 생각이 있는지 묻는 정 의원 질의에는 "내일(15일) 청문회 통해서 소명하시는 내용과 보신 후에 국민의 눈높이 관련된 부분에서 여러 일들이 진행될 거라고 본다"고 답했다.
sheep@newspim.com