한성숙 총리 "장관 후보자 사퇴는 본인 판단…민심 듣고 있다"

"민심 엄중하고 무겁게 생각"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한성숙 국무총리는 14일 최근 용혜인 성평등가족부 장관 후보자 사퇴와 관련해 "후보자 본인에 의한 판단이다. 저도 청문회 과정을 거치면서 의혹에 대한 많은 문제제기들도 받았는데, 마지막 결정은 본인이 결정하는 부분이라는 생각이 든다"고 밝혔다.

한 총리는 이날 국회 교육·사회·문화 분야 대정부질문에서 서범수 국민의힘 의원이 "각 부처마다 나름대로 혁신 가치가 있다. 교육은 공교육 활성화·연구윤리 확립, 성평등가족부는 사회적 약자라는 핵심 보호 가치가 있다"며 "(그간 낙마한)이진숙, 강선우 장관 후보자는 이 핵심 가치를 위배한 것 아닌가 싶다. 용혜인 후보자도 마찬가지라고 보는데 제 생각에 동의하느냐"고 묻자 이같이 답했다.

서 의원은 "김승원 법무부 장관 후보자도 마찬가지라고 본다"며 "(법무부 장관은) 사회적 정의와 법질서를 확립하는 공익의 대변인"이라고 말했다. 이어 "그런데 이분이 지금 공사를 구분하지 못하고 사익이 개입됐다"고 비판했다.

한 총리는 "후보자 개인이 청문회까지 가는 과정을 거치면서 의혹에 대한 문제제기들도 있고 거기에 대해 본인이 답을 하기도 한다"며 "청문회 과정을 거치면서 본인의 생각들이 정리되는 부분이 있었을 것이라고 본다"고 밝혔다.

그러면서 "이 부분은 후보자가 국민 눈높이에 맞는지 청문회를 통해서 발언드릴 것이라고 생각한다"고 답했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 한성숙 국무총리가 14일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제439회 국회(정기회) 제08차 본회의에서 교육·사회·문화 분야 대정부질문에서 서범수 국민의힘 의원 질의에 답하고 있다. 2026.09.14 jk31@newspim.com

한 총리는 "국민들께서 주시는 민심의 소리는 지지율을 통해 잘 듣고 있다"며 "그 부분에 대해서 굉장히 엄중하고 무겁게 생각한다. 저도 총리직을 맡아서 이 부분에 대해서는 어디까지 제가 더 많이 잘해야 하고 최선을 다해야 할지 엄중하게 생각하고 있다"고 말했다.

한 총리는 또 용혜인 후보자 사퇴에 대해 제청권자로 사과할 의향이 있는지 묻는 서 의원 질의에 "마지막 단계가 진행되고 제청 관련 문제가 되는 부분이 있었다면 정리할 것"이라고 했다.

아울러 한 총리는 장기간 경찰청장과 검찰총장이 공석 상태라는 지적에 대해 "형사법체계 개편에 따라 적합한 인물이 임명될 것"이라며 "(인사가) 이제 빠르게 진행될 것이라고 생각한다"고 답했다.

한 총리는 그러면서 "(국민 안전 관련) 제가 더 지금보다 훨씬 더 잡고 가야 한다는 생각이 든다. 같이 챙겨보겠다"고 약속했다.

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