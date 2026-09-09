이준, '플레이리스트 109' 든든한 버팀목…힐링 여정 마무리

AI 핵심 요약beta
- 배우 이준이 지난 8일 '플레이리스트 109'를 마무리했다.
- 이준은 버팀송 찾기와 청음회에서 공감과 위로를 전했다.
- 이준은 가창력·예능감으로 프로그램 중심을 지켰다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이준이 '플레이리스트 109'에서 든든한 버팀목 같은 존재감을 발휘하며 뜻깊은 힐링 여정을 마무리했다.
이준이 MC로 출연한 MBC '플레이리스트 109'는 누군가의 힘겨운 하루를 버티게 해준 '버팀송'을 찾아가는 프로그램이다. 이준은 다양한 게스트들과 만나 그들의 인생에 힘이 되어준 노래를 함께 나누며 진솔한 공감과 따뜻한 위로를 전했다.
지난 8일 방송된 마지막 회에서는 시청자 60여 명의 이야기를 담은 특별한 청음회 '더 라스트 트랙(The Last Track)'이 진행됐다. 이준은 관객들의 이야기를 경청하고 진심 어린 말로 감정을 나누는가 하면, 다채로운 리액션으로 현장 분위기를 끌어올리며 멀티 플레이어다운 면모를 보여줬다.
특히 이준은 프로그램을 통해 뛰어난 가창력과 퍼포먼스 실력까지 선보이며 시청자들의 눈과 귀를 사로잡았다. '걱정말아요 그대', '정류장' 등을 부드러운 음색으로 소화하며 진정성 있는 위로와 깊은 여운을 선사했다.
여기에 이석훈, 딘딘과 함께 부른 새로운 대국민 버팀송 '같이'와 '109'는 음원 발매는 물론 MBC '쇼! 음악중심' 출연으로도 이어지며 화제를 모았다. 이준은 게스트들의 요청이 있을 때마다 주저 없이 위트 있는 댄스 챌린지를 선보이는 등 웃음까지 책임지며 프로그램에 활력을 더했다.
이처럼 이준은 '플레이리스트 109'에서 공감과 음악, 예능감을 두루 갖춘 진행자로 활약하며 프로그램의 중심을 든든하게 지켰다.
한편 이준은 현재 SBS '나의 AI 파트너-기이안 연애'에서 스튜디오 MC로 출연해 AI와의 연애를 바라보는 색다른 시선과 솔직한 입담으로 시청자들의 흥미를 자극하고 있다. 또한 KBS 2TV '1박 2일 시즌4'와 유튜브 '워크맨' 등 다양한 예능 프로그램에서도 특유의 매력과 다재다능한 면모를 보여주고 있어 앞으로 이어갈 행보에도 관심이 모인다.
moonddo00@newspim.com