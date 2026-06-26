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한성숙 후보자, 플랫폼 알고리즘 조작 문제에 "불공정거래면 제재"

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  • 한성숙 국무총리 후보자는 26일 인사청문회에서 온라인 플랫폼 알고리즘 조작 등 불공정거래에는 제재를 가할 수 있다고 밝혔다다
  • 한 후보자는 네이버 재직 시 소상공인 지원에 집중해 약 70만 소상공인의 온라인 사업 환경을 조성했다고 강조하며 데이터 제공 확대 의지를 밝혔다다
  • 또 청년 고용 위축은 AI 전환 등 구조적 문제라고 동의하며 청년이 정책 수립 주체로 참여하고 체감 가능한 종합 청년 정책이 필요하다고 밝혔다다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

26일 국회서 인사청문회…"정책 수립 주체로 청년 들어오도록 열어야"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한성숙 국무총리 후보자는 26일 온라인 플랫폼 알고리즘 조작 문제와 관련해 "불공정거래가 관련된 부분은 제재를 가할 수 있다"고 밝혔다.

한 후보자는 이날 국회에서 열린 인사청문회에 참석해 '한 후보자가 네이버 대표일 때 공정위에서 과징금 불복 소송을 해 이겼고, 알고리즘 자율성을 인정받았는데, 알고리즘 자율성을 인정해야 하나 조작을 금지해야 하나' 묻는 조정훈 국민의힘 의원 질의에 이같이 답했다.

그러면서 "순수하게 단순한 알고리즘에 대해서 모두 공개하라고 하는 것은 비밀일 수 있는 부분"이라며 "입점한 소상공인들에게 피해가 가는 부분에 대해서 좀 더 과감하게, 어떤 부분들을 제재를 가해야 하는지는 지금 보고 있다"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 한성숙 국무총리 후보자가 26일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.06.26 kunjoo@newspim.com

한 후보자는 "네이버에서 제가 일하면서 가장 집중했던 부분들은 프로젝트 꽃이라고 해서 소상공인들이 어떻게 플랫폼 안에서 사업을 잘할 수 있도록 할 것인가라는 부분에 굉장히 집중했고, 그 부분 때문에 지금 현재 70만(명) 정도의 소상공인들이 온라인으로 와서 사업을 하는 환경을 만들었다"고 밝혔다.

또 "반대하시는 분들도 있지만 제가 (총리 후보가) 됐을 때 소상공인연합회나 시장상인연합회 등의 환영 성명도 굉장히 많았다"며 "단체마다 다 생각이 달라서 필요한 부분 의견을 낼 수 있고, 제가 고쳐야 할 부분들은 잘 고쳐야 한다"고 말했다.

이어 "소상공인들이 제공한 정보의 소유는 어디에 있느냐고 하는 부분들도 잘 이야기돼야 한다"며 "소상공인들에게 플랫폼이 주고 있는 데이터들도 꽤 있다. 사업한 데이터, 사업 이후에 어떤 데이터들을 쓸 수 있는지 비즈니스 할 때 무엇을 도와줄 수 있는지 하는 부분들의 데이터를 계속 공개해 주고 있고 이걸 잘하고 있는 플랫폼들이 시장에서 이겨 가고 있다"고 덧붙였다.

한 후보자는 '청년 고용 위축 문제는 인공지능(AI) 전환 등 사회구조적 문제와 같이 봐야 한다'는 백승아 더불어민주당 의원 발언에 "동의한다"고 답했다. 그는 "청년들이 일을 안 하고 싶어서가 아니라 지금의 경제 구조 속에 있는 문제"라며 "정부, 대기업이 모두 나서서 함께 도와야 하는 문제라고 생각한다"는 입장을 밝혔다.

백 의원은 "쉬었음 청년 문제를 장기적으로 방치하면 장기적인 미취업으로 이어질 수 있다"며 "자신감이 떨어지면서 사회적 고립 가능성도 크다. 정신 건강 문제로도 이어질 수 있는 만큼 조기에 적시에 필요한 지원이 필요하다고 보는데 어떻게 보냐"고 질의했다.

한 후보는 이에 "(청년들의) 자살 관련해서도 데이터를 보고 있다"며 "최근 정부가 자살 관련해서 집중적으로 어떻게 이 부분을 풀지 보고 있지만 청년들 문제에서도 일자리가 있을 때, 없을 때 차이도 있었다"고 답변했다.

청년 정책 체감도가 낮다는 지적에는 "청년들에게 (정책이) 실효성 있게 다가갈 수 있는지, 어떤 것이 대표적으로 나를 위한 정책인지에서 체감되는 부분이 부족하다는 생각이 든다"며 "청년이 정책을 수립하는 주체로 들어올 수 있도록 열어야 하고 이 부분을 집중하고 각 부처가 가지고 있는 청년 정책들을 종합적으로 한꺼번에 봐서 체감할 수 있는 정책을 만들어야 한다는 것에 동의한다"고 말했다.

sheep@newspim.com

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김건희 매관매직 혐의 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '현대판 매관매직'으로 불리는 김건희 여사의 '디올벡·금거북이 수수' 의혹 사건 1심 판결이 26일 나온다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 26일 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 김 여사는 지난 2022년 3월부터 5월까지 이봉관 서희건설 회장으로부터 맏사위인 박성근 변호사의 공직 임명 청탁 명목 등으로 반클리프 아펠 목걸이와 귀걸이 등 총 1억380만 원 상당의 귀금속을 수수한 혐의를 받는다. 같은 해 이배용 전 국가교육위원장으로부터 위원장 임명 청탁을 명목으로 265만 원 상당의 금거북이를, 서성빈 드롬돈 대표로부터 로봇개 사업 지원 청탁과 함께 3990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의도 있다. 이와 함께 김상민 전 부장검사로부터 총선 공천 청탁과 함께 1억4000만 원 상당의 이우환 화백 그림을 받고, 최재영 목사로부터 디올백 가방을 수수한 혐의도 적용됐다. 이 사건을 수사·기소한 민중기 특별검사팀은 이른바 '현대판 매관매직'으로 규정하며 김 여사에게 징역 7년 6개월을 구형했다. 또 김 여사가 받은 것으로 조사된 이우환 화백 그림, 금거북이, 반클리프 아펠 목걸이, 디올백 등을 몰수하고 그라프 목걸이, 바쉐론 콘스탄틴 시계 등의 가액에 해당하는 5630만여 원의 추징을 선고해달라고 했다. 특검팀은 "김건희의 범행은 대통령 배우자로서의 지위를 배경으로 대통령의 각종 권한을 사적 거래의 대상으로 삼아 반복적으로 금품을 수수한 '매관매직' 행위"라고 밝혔다. 반면 김 여사 측은 첫 공판부터 일부 금품 수수 사실은 인정하면서도 알선 대가성은 없었다며 혐의를 부인했다. 특히 이우환 화백 작품 수수 혐의에 대해서는 핵심 증인의 진술 번복을 주장하며 신빙성에 문제를 제기했다. 김 여사는 최후진술에서 "저의 경솔한 처신에 대해 진심으로 깊이 반성한다"며 "이 자리까지 오게 돼 국민들께 진심으로 사죄드리며 재판부 판단을 겸허히 받아들이고 남은 세월 속죄하며 살겠다"고 말했다. right@newspim.com 2026-06-26 05:50
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'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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