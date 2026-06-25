한성숙 총리 후보자, '주적 어디냐' 질문받자 "韓 위협하면 다 적"

AI 핵심 요약beta
- 한성숙 국무총리 후보자가 25일 인사청문회에서 북한은 위협이자 동포인 이중적 존재라며 주적 개념을 신중히 답했다.
- 질의 과정에서 한 후보자가 6·25 전쟁 성격을 북침이라 잘못 말했다가 남침으로 바로 정정하는 해프닝이 있었다.
- 국민의힘은 국방백서 주적 개념을 들어 한 후보자 답변을 비판했고, 민주당은 총리 후보자에게 주적 논쟁은 부적절하다고 맞섰다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한성숙 국무총리 후보자는 25일 '주적이 어디냐'고 묻는 김선교 국민의힘 의원 질의에 "대한민국을 위협하는 곳들은 다 우리의 적이라고 생각한다"고 밝혔다.
한 후보자는 이날 국회 인사청문회에서 김선교 의원이 '북한이 우리의 주적이냐'고 재차 묻자 "북한은 위협이기도 하고 동포이기도 한 굉장히 이중적인 상황이다. 한반도 평화를 위해서는 어떻게 우리가 관계를 잘 맺고 관리해야 될 것인가라고 생각한다"고 답했다.
김선교 의원이 6·25 전쟁이 남침인지 북침인지 묻자 한 후보자는 "북침"이라고 답했다가 "남침이다. 죄송하다. 긴장했다"고 정정하기도 했다.
김희정 국민의힘 의원은 "주적은 군사적 위협이 되는 가장 주된 적을 전략적인 용어"라며 "대한민국 국방백서에 명시된 주적이 누구냐"고 김선교 의원에 이어 재차 주적을 질의했다.
김희정 의원은 한 후보자가 앞서 한 답변을 반복하자 "(국방백서는) 주적을 북한 정권과 북한군이라고 명시하고 있다. 북한 동포와 혼용해서 개념을 쓰고 있는 것 보면 아직도 주적 개념을 모르시는 것 같은데 이제 이해가 됐냐"고 덧붙였다.
박선원 더불어민주당 의원은 "(한 후보자는) 국방장관 후보자가 아니다. 국무총리 후보자는 남북관계가 발전되면 총리회담도 할 수 있는 분"이라며 "그런 분에게 요새 젊은 층이 농담처럼 한다는 주적 운운한다는 것에 대해 적절치 않다 생각한다"고 지적했다.
sheep@newspim.com