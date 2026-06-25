한성숙 총리 후보자, '주적 어디냐' 질문받자 "韓 위협하면 다 적"

25일 국회서 인사청문회…"北, 위협이자 동포"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한성숙 국무총리 후보자는 25일 '주적이 어디냐'고 묻는 김선교 국민의힘 의원 질의에 "대한민국을 위협하는 곳들은 다 우리의 적이라고 생각한다"고 밝혔다.

한 후보자는 이날 국회 인사청문회에서 김선교 의원이 '북한이 우리의 주적이냐'고 재차 묻자 "북한은 위협이기도 하고 동포이기도 한 굉장히 이중적인 상황이다. 한반도 평화를 위해서는 어떻게 우리가 관계를 잘 맺고 관리해야 될 것인가라고 생각한다"고 답했다.

김선교 의원이 6·25 전쟁이 남침인지 북침인지 묻자 한 후보자는 "북침"이라고 답했다가 "남침이다. 죄송하다. 긴장했다"고 정정하기도 했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 한성숙 국무총리 후보자가 25일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.06.25 mironj19@newspim.com

김희정 국민의힘 의원은 "주적은 군사적 위협이 되는 가장 주된 적을 전략적인 용어"라며 "대한민국 국방백서에 명시된 주적이 누구냐"고 김선교 의원에 이어 재차 주적을 질의했다.

김희정 의원은 한 후보자가 앞서 한 답변을 반복하자 "(국방백서는) 주적을 북한 정권과 북한군이라고 명시하고 있다. 북한 동포와 혼용해서 개념을 쓰고 있는 것 보면 아직도 주적 개념을 모르시는 것 같은데 이제 이해가 됐냐"고 덧붙였다.

박선원 더불어민주당 의원은 "(한 후보자는) 국방장관 후보자가 아니다. 국무총리 후보자는 남북관계가 발전되면 총리회담도 할 수 있는 분"이라며 "그런 분에게 요새 젊은 층이 농담처럼 한다는 주적 운운한다는 것에 대해 적절치 않다 생각한다"고 지적했다.

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