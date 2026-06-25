한성숙 총리 후보자, '양평 불법건축물' 의혹에 "공문 받은 적 없어"

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25일 국회서 인사청문회

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한성숙 국무총리 후보자는 25일 경기 양평군 농지에 불법 건축물 등을 설치해 행정처분을 받았다는 의혹과 관련해 관련 공문을 받은 사실이 없다고 해명했다.

한 후보자는 이날 국회 인사청문회에 참석해 양평군에서 불법 시정 공문을 받은 적 있는지 묻는 질의에 "제 기억에는 공문 받은 기억이 없다"고 밝혔다.

김동아 더불어민주당 의원도 "우정사업본부에 확인해 보니 한 후보자 앞으로 양평군에서 관련된 공문이 발송조차 되지 않은 것으로 확인됐다"고 말했다.

한성숙 국무총리 후보자가 25일 국회 인사청문회에서 발언하고 있다. [사진=국회방송 유튜브 생중계 갈무리]

이날 주질의를 시작하기 앞서 김희정 국민의힘 의원은 양평군이 한 후보자에게 직접 전달한 공문을 압수했다며, 한 후보자 소유 양평군 농지에 대한 농지법 위반을 주장했다.

김 의원은 "후보자 소유 양평군 농지에 대한 농지법 위반이나 원상복구 명령을 받은 적이 있는지 물었더니 해당 사항 없습니다고 답이 왔다. 그 농지에 시설물을 설치한 사실이 있는지 물었는데 해당 사항 없다는 답이 왔다"며 "거짓 자료 제출을 시정해 다시 제출하라"고 했다.

김희정 의원은 주질의에 돌입해서도 "양평 (농지) 관련해 말씀드리겠다. 농지에 정자를 짓고 관상수와 잔디를 뒀으면서 없다고 거짓 답변한 이유가 뭐냐"고 몰아붙였다.

한 후보자는 "관상수와 정자는 집을 샀을 때부터 있었다"고 답했다. 이어 '왜 이제 와 철거하냐'고 묻는 김 의원 질의에 "집을 사시는 분이 정자는 철거해 줬으면 좋겠다고 하셔서 이제 철거를 하게 된 것"이라고 설명했다.

sheep@newspim.com