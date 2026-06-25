한성숙 후보자 "능동적인 혁신형, 성과로서 증명하는 총리되겠다"

25일 국회서 인사청문회

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한성숙 국무총리 후보자는 25일 "중요한 것은 지금 대한민국의 가능성을 연결해서 더 큰 기회와 성장을 도모하고 모두의 성장을 만들어 내는 일"이라고 강조했다.

한 후보자는 이날 국회 인사청문회에 참석해 모두발언을 통해 "더 많은 기업이 도전하며 세계로 진출하고 더 넓은 지역이 성장의 공간이 되고 미래세대가 마음껏 꿈을 펼칠 수 있는 대한민국을 만드는 것, 나아가 글로벌 대전환의 파고 속에서 그 누구도 흔들 수 없는 대체불가 대한민국으로 나아가는 것 그것이 지금 우리에게 주어진 시대적 과제라고 생각한다"며 이같이 말했다.

그러면서 "저는 오랜 기간 기술혁신의 최전선에서 살아왔다. 작은 창업팀에서 새로운 아이디어를 발판으로 세상에 도전했고 그렇게 기술이 사람과 사회를 바꾸는 현장에서 30년 넘게 일했다"며 "혁신기술이 어떻게 산업을 재편하고 기업과 직업의 운명을 가르는지, 그리고 그 과정에서 정부의 역할은 얼마나 중요한지 배웠다"고 했다.

한성숙 국무총리 후보자가 25일 국회 인사청문회에서 발언하고 있다. [사진=국회방송 유튜브 생중계 갈무리]

한 후보자는 "인공지능(AI)을 중심으로 한 기술혁명은 산업구조와 일하는 방식 교육과 의료 등의 전례 없는 변화를 가져오고 있다. 얼마 전 방한했던 구글 딥마인드의 CEO(최고경영자)는 범용 인공지능이 5년 내에 도래할 것이라고 전망했다"고 말했다.

그는 "AI가 폭발적으로 발전할 앞으로의 몇 년 동안은 우리나라의 미래 경쟁력을 결정할 절체 절명의 시기이기도 하다. 동시에 대한민국에는 커다란 기회의 시간"이라며 "우리는 세계가 인정하는 제조 역량과 디지털 경쟁력을 갖추고 있는 나라다. 무엇보다 변화와 위기의 순간마다 새로운 길을 개척하고 성과를 이루어 온 우리 국민의 저력이 있다"고 했다.

한 후보자는 "제가 성과를 거둘 수 있었던 가장 큰 원동력은 사람들과 함께 만들어 가는 연결의 힘이었다. 사람과 사람, 기술과 사람을 잇고 아이디어와 시장을 연결하고 시장과 정부가 협력할 때 혁신의 힘은 배가 되고 포용성도 넓어졌다"며 "30년 현장에서 체득했던 저희의 경험과 철학을 국정 운영에도 쏟아붓고자 한다"고 밝혔다.

아울러 "국회와 국민께서 저에게 국무총리로 일할 기회를 주신다면 변화의 가장 능동적인 혁신형 총리, 성과로서 증명하는 일 중심의 총리가 돼서 과감한 AI 대전환을 통해 경제구조의 전환을 이끌어 내고 미래세대의 성장을 돕고 사회적 약자를 위한 따뜻한 울타리를 만드는 데 총력을 다하겠다"고 제시했다.

한 후보자는 "과감한 AI 대전환을 추진하겠다. 우선 행정 전반에 속도감 있는 AI 혁신을 추진해야 한다"며 "공공데이터에 과감한 공개와 연계를 통해 정부와 행정서비스를 혁신하고 신산업을 창출해야 한다. 혁신을 가로막는 규제는 합리적으로 개선해서 민간의 도전을 전폭적으로 지원하겠다"고 말했다.

또 "AI 대전환의 결실을 미래를 위한 투자로 연결해서 대한민국의 성장잠재력을 높이겠다"며 "AI 전환과 수출 호황을 통해 축적된 과실은 차세대 첨단산업과 미래 원천기술 그리고 창업과 혁신 생태계 확충에 재투자되어야 한다. 이를 통해 대한민국의 기초체력을 한 단계 끌어올리는 한편 글로벌 초격차 성장동력을 끊임없이 발굴해서 잠재성장률 곡선을 반전시키는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한 후보자는 "미래세대의 자립과 지방주도성장 사회적 약자 배려를 통해 모두의 성장을 만들어 가겠다"며 "모든 지역과 세대가 각자의 가능성을 꽃피우는 우리나라 대한민국을 만드는 데 저의 경험과 힘을 보태겠다. 변화의 과정에서 어려움을 겪는 중소기업과 소상공인 골목상권과 노동자들을 위해 대전환의 과실을 사회안전망 투자로 연결하겠다"고 강조했다.

한 후보자는 "창업을 통해 나름 성공을 거두었다 생각하고 안주하려던 젊은 시절 저에게 아버지께서 말씀하신 '사람은 사회를 위해 일해야 한다'는 말은 제 삶의 이정표이자 일의 의미가 되고 있다"고 언급했다.

이어 "국회와 긴밀히 소통하고 국민을 위한 일이라면 여야를 떠나서 지혜를 모으는 협치의 가교가 되는 일에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

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