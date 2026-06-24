시민단체, 한성숙 총리 후보자 고발…직무유기 등 혐의

AI 핵심 요약beta
- 서민민생대책위원회가 24일 한성숙 국무총리 후보자를 경찰에 고발했다.
- 네이버 대표 재직 시 하정우 전 수석의 경쟁사 주식 보상 승인으로 주주 피해를 준 업무상 배임 혐의를 주장했다.
- 중기부 장관 시절 ‘모두의 창업’ 정보유출 신고 지연을 직권남용·직무유기 혐의로 문제 삼았고 경찰은 관련 입건 전 조사를 진행 중이다.
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[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 시민단체가 네이버 대표 재직 시절 주식 보상 승인 의혹 등과 관련해 한성숙 국무총리 후보자를 경찰에 고발했다.
시민단체 서민민생대책위원회(서민위)는 24일 한 후보자를 업무상 배임·직권남용·직무유기 혐의로 서울경찰청에 고발했다고 밝혔다.
서민위는 고발장에서 한 후보자가 네이버 대표이사 재직 당시 하정우 전 대통령비서실 AI 미래 기획수석이 네이버 경쟁사에 가서 자문 역할을 하며 주식을 받은 것과 관련해 주식 승인을 허가한 사실이 네이버 주주들에게 피해를 입힌 업무상 배임이라고 주장했다.
또 중소벤처기업부 장관 시절 모두의 창업 프로젝트 개인 정보 등 유출을 인지했다면 즉시 개인정보보호위원회에 신고했어야함에도 불구하고 70여 시간이 지난 후 신고한 것 등을 직권남용, 직무유기 등에 해당한다고 말했다.
한편 경찰청 국가수사본부는 전일 "창업진흥원 홈페이지에 공지된 정부 창업지원 프로그램 '모두의 창업' 정보유출 사고와 관련해 18일 입건 전 조사를 지시해 대전청 사이버수사대에서 입건 전 조사에 착수했다"고 밝혔다.
gdy10@newspim.com