한성숙 총리 후보자 "정책 수립시 청년 목소리 반영 중요"

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12일 총리실 청년직원 및 청년인턴과 오찬

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한성숙 국무총리 후보자는 12일 "정책을 만드는 과정에서 청년의 목소리를 직접 듣고 반영하는 일이 무엇보다 중요하다"며 청년정책에 대한 관심을 표현했다.

한 후보자는 이날 서울 종로구 통의동 인근 식당에서 국무총리실 청년직원 및 청년인턴들과 오찬을 하고 "만약 국무총리로 취임하게 된다면 청년들과의 직접 소통을 자주하며 청년들의 삶을 개선해 나가겠다"며 이같이 밝혔다.

한성숙 국무총리 후보자가 12일 서울 종로구 통의동 인근 식당에서 국무총리실 청년직원 및 청년인턴들과 오찬을 하고 있다. [사진=국무총리 후보자 인사청문 준비단]

오찬은 한 후보자가 청년세대의 현실과 고민을 직접 듣고 이를 향후 청년정책 수립 과정에 참고하기 위해 마련됐다.

청년들은 최근 주거비 상승과 취업 어려움 등의 어려움을 전한 것으로 전해졌다.

한 후보자는 "1000개 이상의 청년정책 사업들을 검색할 수 있는 온라인 통합 청년정책 플랫폼 온통청년을 청년들이 사용하기 쉽고 유용하게 개선한다면 청년들의 정책 체감도를 높일 수 있을 것"이라고 제안하기도 했다.

sheep@newspim.com