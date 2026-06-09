'다주택자' 한성숙 총리 후보자 "주택 처분 진행 중"

AI 핵심 요약beta
- 한성숙 국무총리 후보자가 9일 다주택 처분이 진행 중이라고 밝혔다
- 한 후보자는 잠실 아시아선수촌아파트 매도로 약 30억원 차익을 거둔 것으로 알려졌다
- 국민의힘은 다주택자 배제 원칙을 거론하며 한 후보자 인선이 부동산 정책 기조와 배치된다고 비판했다
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한성숙 국무총리 후보자는 9일 다주택 처분 방향을 두고 "지금 진행 중으로, 계속 내놓고 있다"고 말했다.
한 후보자는 이날 서울 통의동 금융감독원 연수원에 마련된 청문회 준비단 사무실에 출근하면서 잠실동 아파트 외에 다른 주택 처분 계획이 있는지 묻는 질의에 이같이 답했다.
앞서 중소벤처기업부에 따르면 한 후보자는 지난 2월 보유 주택 4채 가운데 3채의 처분을 추진하고 있는 상황이다.
한 후보자는 서울 송파구 잠실동 아시아선수촌아파트를 최근 매도하는 과정에 구매 20년 만에 30억원에 가까운 차익을 남긴 것으로 알려졌다.
앞서 국민의힘은 한 후보자의 다주택 보유 논란에 대해 "(대통령은) 사실상 다주택자를 부동산 정책 논의는 물론 공직사회에서도 배제해야 할 대상처럼 규정했다"며 "정작 국정을 총괄하는 국무총리 후보자에게는 그 원칙이 적용되지 않는 것이냐"라고 비판했다.
한 후보자는 야당 측의 다주택 관련 문제 제기에 대해서는 "청문회 때 말씀드리겠다"고 했다.
sheep@newspim.com