한성숙 총리 후보자, 다주택 처분 마쳤다…삼청동 주택만 보유

AI 핵심 요약beta
- 한성숙 국무총리 후보자가 23일 주택 3채를 처분했다.
- 서울 삼청동 단독주택 1채만 남기고 모두 매각했다.
- 잠실 아파트 차익 30억 중 5억을 기부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한성숙 국무총리 후보자가 보유하던 주택을 처분하고 서울 종로구 삼청동 주택 1곳만 보유하게 됐다.
23일 한 후보자 인사청문 준비단에 따르면 후보자는 서울 역삼동 오피스텔과 경기 양평 전원주택 2곳을 모두 처분했다.
역삼동 오피스텔은 이날, 양평 전원주택은 전날 잔금 지급이 완료됐다. 인사청문 준비단에 따르면 2곳 모두 취득가보다 낮은 가격에 매각됐다.
현재 남은 주택은 삼청동에 위치한 단독주택 한 채다.
앞서 매각한 서울 송파구 잠실동 아파트는 소유권 이전까지 완료된 상태다. 한 후보자는 잠실 아파트를 시세보다 낮은 가격에 매각했지만 20여년간 보유하면서 30억원의 차익을 거둔 것으로 알려졌다.
한 후보자는 매매 차익 30억 중 5억원은 국제구호개발단체에 기부했다.
한 후보자는 "고위 공직자의 무거운 책임감을 절감하며 정부의 부동산 정책 기조를 선도적으로 이행해 나가겠다"는 입장을 밝혔다.
sheep@newspim.com