한성숙 총리 후보자, 다주택 보유 이력에 "송구스럽다"

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25일 국회서 인사청문회

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한성숙 국무총리 후보자는 25일 다주택 보유 이력과 관련해 "송구스럽다"고 밝혔다.

한 후보자는 이날 국회에서 열린 인사청문회에 참석해 '과거 보유했던 부동산이 투기 목적으로 구입한 것 같지는 않다'는 박균택 더불어민주당 의원의 질의에 "저는 그렇게 생각하지만, 여러모로 다주택 부분에 대해서는 송구스럽게 생각한다"고 답했다.

과거 오피스텔 포함 주택을 4채 보유했으나 최근 3채를 처분하고 1주택만 남긴 결정에 대해서는 "정부 관료가 된 이상 정책에 맞는 방향으로 움직여야 한다고 생각했다"고 설명했다.

한 후보자는 처분한 3채 가운데 2채는 매입한 가격보다 낮은 가격에 처분했다. 그는 이 같은 결정의 배경에 대해 " 제가 할 수 있는 최선을 다해야 된다는 생각을 했다"며 "(총리하고 싶어서) 몇 억이 아깝지 않다거나 이런 것은 아니고, 제가 할 수 있었던 최선을 다했다고 말씀드리고 싶다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 한성숙 국무총리 후보자가 25일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 인사청문회에 출석해 자료를 살펴보고 있다. 2026.06.25 mironj19@newspim.com

서울 종로구 연건동 카페 불법 증개축 논란 등 법 위반 사례의 경우 "철거가 늦어지고 처리 늦어진 부분에 대해서는 죄송스럽게 생각한다"고 밝혔다.

한 후보자는 "적절한 수익을 기대하고 샀던 건물은 오피스텔 하나"라며 "나머지는 용도가 있었다"고 부연했다.

한 후보자는 총리 임기 이후 민간으로 돌아가면 다시 부동산 투자를 할 것인지 묻는 국민의힘 조정훈 의원 질의엔 "안 할 것"이라고 답했다.

한편 한 후보자는 무안국제공항 12·29 여객기 참사 관련 질의를 받자 "오늘 점심 먹으러 나갔다오면서 입구에서 유가족분들하고 잠시 인사는 드렸다"면서 "먼저 뵙는 것을 우선적으로 해야겠다. 관련된 부분들에 대해 살펴보고 그리고 빠르게 될 수 있는 부분들 적극적으로 보겠다"고 말했다.

정치적 지형이 극단화하며 혐오 표현 등이 증가하는 문제에 대해 "표현의 자유를 넘어 사회가 용납할 수 없는 정도의 문제에는 법적 조치가 당연하다"며 "정치 테러로부터 민주주의를 보호하는 일에 적극 나서겠다"고 밝혔다.

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