한성숙 후보자, 부처 조율 원칙 묻자 "지금까지와 다른 조직적 운영 필요"

AI 핵심 요약beta
- 한성숙 국무총리 후보자는 26일 인사청문회에서 부처 간 안건을 TF로 처리하는 조직 운영 원칙을 제시했다
- 한 후보자는 부처 간 상이한 이해관계 조율을 위해 속도감 있는 협업 체계를 구축하겠다고 했다
- 한 후보자는 이재명 정부 부동산 정책은 투기 수요 억제와 공급 확대에 집중하며 시장 정상화에 총력을 기울이고 있다고 했다
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한성숙 국무총리 후보자는 26일 총리 취임 이후 부처 간 이해관계 조율 원칙에 대해 "부처 간 업무 협력이나 중요한 안건은 별도 TF(태스크포스)로 띄워 속도감 있게 진행할 수 있도록 하는 지금까지와 다른 조직적 운영이 필요하다"고 밝혔다.
한 후보자는 이날 국회 인사청문회에 참석해 부처 간 상이한 이해관계를 어떻게 조율할 것인지 묻는 김선교 국민의힘 의원 질의를 받고 이같이 답했다.
김 의원은 또 "이재명 정부의 대출규제 강화가 실수요자, 특히 청년과 신혼부부의 주택 구입을 어렵게 만든다는 현장 비판에 대해 총리 후보자는 어떻게 평가하냐"며 "임대차 3법 부작용으로 전세시장이 붕괴되고 월세 부담이 급증하는 현실에 어떻게 진단하냐"고 물었다.
한 후보자는 이에 "이런 현상은 1년 차에 나타난 현상이라고 생각한다"며 "정부는 강력하게 공급에 관련된 정책적 방향을 가지고 투기 수요를 잡는 데 집중하고 일관성 있게 지금 메시지를 내면서 심리를 잡아 가는 작업을 계속해 정상화 단계로 가도록 총력을 기울이고 있다"고 했다.
sheep@newspim.com