JW중외제약, 전립선비대증 치료제 '트루패스' 임상 데이터 공유

비뇨의학과 전문의 대상 'J STAR 심포지엄' 개최

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = JW중외제약과 JW신약이 전립선비대증 치료제 '트루패스'의 임상적 유용성과 안전성을 공유하는 학술 행사를 열고 치료 전략 논의에 나섰다.

JW중외제약과 JW신약은 지난달 30일부터 이틀간 서울 그랜드 워커힐에서 비뇨의학과 전문의를 대상으로 'J STAR 심포지엄'을 개최했다고 10일 밝혔다. 이번 심포지엄은 전립선비대증 환자 치료 시 고려해야 할 처방 전략과 트루패스(성분명 실로도신)의 주요 임상 데이터를 공유하기 위해 마련됐다.

JW중외제약과 JW신약은 지난달 30일부터 2일간 그랜드 워커힐 서울에서 '트루패스(성분명 실로도신)'의 임상적 유용성과 안전성을 공유하는 'J STAR 심포지엄'을 개최했다. 이번 심포지엄에서는전립선비대증 환자에게 안전한 처방 전략과 트루패스의 주요 임상 데이터 등이 공유됐다. [사진=JW중외제약]

트루패스는 전립선과 방광경부에 밀집된 α1A 수용체를 선택적으로 차단하는 알파차단제다. 전립선을 둘러싼 근육을 이완시켜 전립선비대증에 동반되는 배뇨장애 증상을 개선하는 기전을 갖고 있다.

행사 첫날인 지난달 30일에는 서울대 보라매병원 비뇨의학과 유상준 교수가 '전립선비대증 치료의 빠른 증상 개선과 효과 달성'을 주제로 발표했다. 유 교수는 전립선비대증 치료에서 초기 증상 완화와 지속적인 배뇨 기능 관리의 중요성을 설명하며, 실로도신의 임상적 특징을 소개했다.

이어 가톨릭대 의정부성모병원 비뇨의학과 배상락 교수는 '실로도신의 야간뇨 및 수면장애 개선'을 주제로 강연했다. 배 교수는 야간뇨가 환자의 수면의 질과 삶의 질에 직접적인 영향을 미치는 증상이라고 설명하며, 유럽 임상시험에서 확인된 야간뇨 감소 효과와 잔뇨 관련 지표 개선 결과를 소개했다. 또한 전임상 연구에서 방광혈류 개선 가능성이 확인된 점도 언급했다.

31일에는 노원을지대병원 심장내과 박상민 교수가 '알파차단제 치료 시 심혈관 관련 고려사항'을 주제로 발표했다.

박 교수는 전립선비대증 환자에게 알파차단제를 처방할 때 기립성 저혈압에 따른 어지럼증, 실신, 낙상 위험 등을 고려해야 한다고 설명했다. 특히 고혈압, 당뇨병, 심혈관질환을 동반하거나 여러 약물을 복용하는 고령 환자의 경우 더욱 주의가 필요하다고 강조했다. 또 트루패스는 α1A 수용체 선택성이 높아 혈압에 미치는 영향이 상대적으로 적은 특징을 갖고 있다고 소개했다.

JW중외제약과 JW신약은 이번 심포지엄을 통해 트루패스의 임상 근거와 실제 진료 현장에서의 활용 경험을 공유하고, 전립선비대증 치료 영역에서 제품 경쟁력을 강화해 나간다는 계획이다.

JW중외제약은 전립선비대증 환자 치료 시 배뇨장애 증상 개선뿐 아니라 동반 질환과 병용 약물 등을 종합적으로 고려한 치료 접근이 중요하다며, 관련 임상 근거 확산에 지속적으로 나설 방침이라고 밝혔다.

sykim@newspim.com