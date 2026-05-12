JW중외제약, 숙취해소제 '가네톡톡 숙취해소 스틱' 출시

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포도맛 젤리 스틱 제형

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = JW중외제약은 숙취해소제 '가네톡톡 숙취해소 스틱'을 출시했다고 12일 밝혔다.

가네톡톡 숙취해소 스틱은 새싹보리추출농축액 등 복합물을 주성분으로 한 포도맛 젤리 스틱 제품이다. 1포당 복합물 2000㎎을 함유했으며, L-아르지닌 10㎎, 밀크씨슬추출물분말 10㎎, 타우린 10㎎, 비타민B군 등을 부원료로 담았다.

가네톡톡 숙취해소 스틱 [사진=JW중외제약]

젤리 스틱 제형으로 물 없이 간편하게 섭취할 수 있고 휴대성이 높아 회식이나 모임 전후 등 다양한 상황에서 활용할 수 있는 것이 특징이다.

해당 제품은 식품의약품안전처로부터 숙취해소 기능성을 인정받은 기능성표시제 식품이다. 제품 패키지에는 '숙취해소 효과 인체시험 적용 완료' 문구를 표기해 소비자들이 기능성을 쉽게 확인할 수 있도록 했다.

JW중외제약은 우선 약국 유통망을 중심으로 제품 판매를 시작한 뒤 소비자 반응과 브랜드 확장 전략에 따라 판매 채널을 다각화할 계획이다. 또 기존 간 질환 보조치료제 브랜드 '가네톡'의 제품군을 숙취해소 영역까지 확대하고 2040 직장인을 중심으로 브랜드 인지도를 강화한다는 전략이다.

JW중외제약 관계자는 "가네톡톡 숙취해소 스틱은 기능성과 섭취 편의성을 함께 고려한 제품"이라며 "앞으로도 가네톡 브랜드 라인업을 확대해 소비자들이 일상에서 간편하게 선택할 수 있는 제품을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com