황기영 KG모빌리티 대표, 동탑산업훈장 수훈

AI 핵심 요약beta
- KG 모빌리티 황기영 대표이사가 12일 동탑산업훈장을 받았다.
- 황 대표는 2023년 합류 후 수출 실적을 2025년 7만286대로 키웠다.
- 2024년 취임 후 매출 4조2433억원 역대 최대 실적으로 3년 흑자 달성했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= KG 모빌리티 황기영 대표이사가 12일 자동차 산업 발전 기여 공로로 동탑산업훈장을 받았다.
황 대표는 이날 JW 메리어트 호텔 서울에서 열린 '제23회 자동차의 날' 기념식에서 훈장을 수상했다. 1992년부터 유럽·영국·러시아 등 주요 자동차 기업 해외 법인에서 근무한 그는 2023년 KG 모빌리티에 합류해 해외사업을 총괄했다.
황 대표 합류 이후 수출 실적이 크게 늘었다. 2023년 5만2754대(전년 대비 16.5% 증가)에서 2024년 6만2378대, 2025년 7만286대로 연평균 15.8% 성장했다. 2025년 수출은 2022년 대비 55% 증가한 수준이다.
2024년 대표이사 취임 후 황 대표는 수출 확대와 함께 생산성 제고 및 수익성 중심 경영을 추진했다. 지난해 매출 4조 2,433억 원, 영업이익 536억 원으로 역대 최대 실적을 기록했으며 3년 연속 흑자를 달성했다.
이날 행사에서 임직원 2명도 표창을 받았다. 수출관리팀 양제헌 팀장은 수출 물류 운영 다각화 및 물류비 절감 공로로 국무총리표창을, 친환경차PM팀 장성규 팀장은 토레스 EVX와 무쏘 EV 등 친환경차 개발 성공 공로로 산업통상자원부 장관표창을 받았다.
chanw@newspim.com