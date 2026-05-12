장재훈 현대차그룹 부회장, 금탑산업훈장 수훈…미래 모빌리티 전환 공로

AI 핵심 요약beta
- 장재훈 현대차그룹 부회장이 12일 금탑산업훈장을 수훈했다.
- 자동차의 날 행사에서 대규모 투자와 미래 모빌리티 공로를 인정받았다.
- 수상 소감으로 그룹 임직원 노력 강조하며 산업 도약을 다짐했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 현대자동차그룹 장재훈 부회장이 12일 자동차산업 발전에 기여한 공로를 인정받아 산업계 최고 훈격인 금탑산업훈장을 수훈했다.
한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)와 한국자동차산업협동조합(KAICA)이 공동 주최한 '제23회 자동차의 날' 기념행사에서 장 부회장이 훈장을 받았다. 행사는 서울 반포 JW메리어트호텔에서 문신학 산업통상부 차관을 비롯해 업계 관계자 300여 명이 참석한 가운데 열렸다.
금탑산업훈장은 국가 산업 발전에 기여한 기업인에게 정부가 수여하는 5단계 산업훈장 중 최고 등급이다. 자동차의 날에 이 훈장이 수여된 것은 2007년 이후 약 20년 만이다.
장 부회장은 대규모 국내 투자와 핵심 기술 확보를 통해 미래 모빌리티 전환을 주도하고 국가 경제 발전에 기여한 공로로 훈장을 받았다. 현대차그룹은 지난해 125조 2000억원의 국내 투자를 발표했으며, 울산 전기차 전용공장 신설과 전동화·소프트웨어정의자동차(SDV) 등 미래사업 경쟁력 강화를 추진 중이다.
장 부회장은 로보틱스와 피지컬 AI 등 미래 모빌리티 기술 강화를 주도하고 있으며, 수소위원회 공동 의장으로서 글로벌 수소 리더십 확보에도 기여하고 있다. 최근에는 새만금 로봇·AI·수소 에너지 혁신 성장 거점 구축 사업을 본격화하고 있으며, 로봇 제조 및 부품 클러스터, 수전해 플랜트, AI데이터센터, 1GW급 태양광 발전 등 미래 신사업 밸류 체인을 구축 중이다.
장 부회장은 수상 소감에서 "금탑산업훈장은 불확실한 환경 속에서도 최선을 다해온 현대자동차그룹 임직원 모두의 것"이라며 "전동화, AI, 로보틱스 등이 동시에 재편되는 산업 전환 과정에서 현대차그룹이 변화를 주도하며 대한민국 자동차산업의 새로운 도약을 이끌어 낼 것"이라고 말했다.
이날 현대차그룹 임직원 8명이 정부 포상을 수여받았다. 현대모비스 이종하 상무가 산업포장, 현대차 이재민 전무가 대통령표창, 기아 장수항 전무가 국무총리표창을 각각 받았다.
chanw@newspim.com