한화, 루마니아 방산전시회 참가…첨단 무인화 솔루션 공개

AI 핵심 요약beta
- 한화가 12일 루마니아 BSDA 2026 전시회에서 차세대 무인화 솔루션을 제시한다.
- 한화에어로스페이스는 아리온스멧, 그룬트, 테미스-K 등 UGV 포트폴리오를 선보인다.
- 12일 루마니아 군 관계자 대상 UGV 유무인복합 시연을 진행해 큰 관심을 받았다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 한화가 루마니아에서 열리는 'BSDA(Black Sea Defense & Aerospace) 2026' 전시회에서 차세대 무인화 통합 솔루션을 제시한다.
한화에어로스페이스와 한화시스템은 13~15일 루마니아 부쿠레슈티에서 열리는 'BSDA 2026'에 참석한다고 12일 밝혔다.
유럽 등 국제정세 급변에 따라 유럽 각국이 무인 전투체계 도입을 확대하는 가운데, 루마니아는 현재 UGV 도입 사업을 추진 중이다. 한화에어로스페이스는 이번 전시에서 다목적무인차량 아리온스멧(Arion-SMET)을 비롯해 그룬트(GRUNT)와 테미스-K(THeMIS-K) 등 첨단 지상 무인차량(UGV) 포트폴리오를 제시한다.
그룬트는 한화에어로스페이스가 독자 개발한 다목적 무인차량 아리온스멧의 성능개량형 모델이다. THeMIS-K는 에스토니아 밀렘 로보틱스와 협력해 개발된 궤도형 무인차량으로, 한화에어로스페이스는 밀렘 로보틱스와 협력해 테미스-K보다 큰 중형 궤도 형식의 UGV도 개발 중이다.
한화에어로스페이스는 BSDA 개막 전날인 12일 루마니아 군 관계자 등을 대상으로 그룬트와 테미스-K 등을 활용한 'UGV 유무인복합(MUM-T)' 성능 시연을 진행했다. 이번 시연에서는 정찰·보급 등 복합 임무 수행과 함께 유무인 협업 운용 개념을 중심으로 구현됐으며, 현지 관계자들의 큰 관심을 받았다.
이와 함께 K9A1 자주포 실물과 다연장 유도미사일 천무 등 화력체계와 장거리 지대공 유도무기(L-SAM), 단거리방공무기체계(H-SHORAD) 등 방공체계도 부스에 마련됐다.
한화 관계자는 "유럽이 재무장과 안보 환경 변화에 대응하는 상황에서 미래 기술과 현지생산 시스템 등을 기반으로 지역 안보 수요에 적극 부응할 것"이라고 말했다.
tack@newspim.com