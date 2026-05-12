넥센타이어, 현대차 신형 스타리아에 타이어 공급

AI 핵심 요약beta
- 넥센타이어가 12일 현대차에 더 뉴 스타리아 일렉트릭과 리무진에 로디안 CTX 타이어를 공급한다.
- 이 타이어는 고토크·고하중 환경에서 내구성과 승차감을 제공한다.
- 공급은 국내외 글로벌 모델에 확대되며 PBV 분야 공급 범위를 넓힌다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 넥센타이어가 현대자동차의 신형 다목적 차량(MPV) '더 뉴 스타리아 일렉트릭'과 '더 뉴 스타리아 리무진'에 사계절 타이어 '로디안 CTX'를 공급한다.
더 뉴 스타리아 일렉트릭은 전기 구동 특성상 초기 토크가 높고 차체 하중이 커 타이어의 내구성과 승차감이 중요하다. 더 뉴 스타리아 리무진은 프리미엄 이동 공간에 특화된 트림으로 높은 수준의 승차감과 안정성이 필요하다.
로디안 CTX는 사계절 주행 환경에서 안정적인 성능을 발휘하도록 설계됐다. 우수한 핸들링 성능과 강한 내구성을 바탕으로 고하중·고토크 환경에서도 안정적인 성능을 유지한다.
이번 공급은 국내 출시 모델뿐 아니라 유럽·오세아니아·중남미·중동·아프리카 등 글로벌 출시 모델에도 적용된다.
넥센타이어는 현대자동차 팰리세이드·넥쏘·아이오닉6과 포르쉐·BMW·메르세데스-벤츠 등 글로벌 프리미엄 브랜드의 전기차 및 내연기관 차량에 신차용 타이어를 공급해 왔다. 기아 PV5에 이어 이번 현대차 MPV까지 목적기반차량(PBV) 분야 공급 범위를 확대하고 있다.
chanw@newspim.com