카카오, 비수도권 청소년 대상 AI 루키 캠프 2기 모집

AI 핵심 요약beta
- 카카오가 비수도권 청소년 대상 AI 루키 캠프 2기 참가자를 모집한다.
- 총 100명을 선발하며 10일까지 홈페이지로 신청을 받는다.
- 8월 3박4일 캠퍼스에서 진행하며 전액 지원하고 23일 설명회를 연다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오가 비수도권 청소년을 대상으로 'AI 루키 캠프' 2기 참가자를 모집한다. 총 100명을 선발하며 6월 10일까지 공식 홈페이지를 통해 신청을 받는다.
이 캠프는 교육 기회가 상대적으로 부족한 지역 학생들이 AI 기술을 직접 경험하도록 지원하는 프로그램이다.
2기 캠프는 8월 두 차례에 걸쳐 3박 4일 일정으로 카카오 AI 캠퍼스에서 진행된다. 기초 프로그래밍 역량을 갖춘 중학생부터 고등학교 1학년까지 지원할 수 있으며 숙박·식사·교육비는 카카오가 전액 지원한다. 서류와 면접 심사를 거쳐 7월 중 최종 합격자를 발표할 예정이다.
모집 권역은 1회차(경북·충청·제주·강원)와 2회차(경남·전남·전북)로 나뉜다. 참가자들은 피지컬 컴퓨팅, 백엔드 서버 구축, AI 웹 개발 등 실무형 프로젝트에 참여한다.
2기부터는 캠프 진행 전 교육 영상을 활용한 사전 학습을 도입해 참가자들의 실전 역량을 높인다.
모집에 앞서 5월 23일 오후 7시 30분 온라인 설명회를 개최한다. 설명회에서는 선발 가이드와 1기 우수 활동 사례 등을 공유할 계획이며 공식 홈페이지를 통해 사전 신청하면 참여할 수 있다.
서은희 카카오 기술인재양성 리더는 "'카카오 AI 루키 캠프'는 기술을 통해 사회적 가치를 창출하고 지역 인재를 발굴하는 카카오의 ESG 철학이 담긴 프로그램"이라며 "AI를 통해 새로운 가능성을 발견하고 '생애 전환적 성장'을 경험할 비수도권 청소년들의 많은 지원을 기다린다"고 밝혔다.
origin@newspim.com