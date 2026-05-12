현대제철, 건설 현장 문제 해결 파트너십 공모

AI 핵심 요약beta
- 현대제철이 11일부터 6월 30일까지 건설산업 현장 문제 해결을 위한 제3차 HCORE Solution 파트너십 공모를 진행한다.
- 이번 공모는 기존 제품 개발 중심에서 공사비 절감, 공기 단축 등 현장 중심으로 개편했다.
- 공모 분야를 건축·토목에서 데이터센터·전력 인프라까지 확대하고 아이디어부터 사업화까지 전 과정을 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 현대제철이 건설산업 현장의 문제 해결을 위한 '제3차 HCORE Solution 파트너십 공모'를 진행한다. 공모는 5월 11일부터 6월 30일까지 50일간 진행된다.
2023년부터 시작한 이 공모는 올해 세 번째다. 지난 1, 2차가 제품 개발 과제 위주였던 것과 달리 이번에는 건설 현장 중심으로 개편했다. 현대제철은 공사비 절감, 공기 단축, 시공 및 제작 효율성 개선 등 실제 현장에서 겪는 문제점을 접수하고 해결 방안을 모색할 계획이다.
공모 분야는 기존 건축, 토목 부문에서 데이터센터 및 전력 인프라까지 확대했다. 구조기술, 서버랙 및 IT 장비, 인테리어, 냉각·공조 설비, ESS, 배전·변전 설비 등이 포함된다.
공모 참여 자격은 철강 제품을 사용하는 모든 기업과 건설산업 유관 학·협회, 연구기관이다. 단독 또는 컨소시엄 형태로 참여할 수 있다.
현대제철은 선정된 과제에 대해 아이디어 도출부터 성능 검증, 특허 등록, 사업화까지 전 과정을 지원한다.
chanw@newspim.com