JW중외제약, 피타바스타틴 저용량 복합제 '리바로젯 1/10㎎' 출시

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LDL-C 관리 선택 폭 넓혀

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = JW중외제약은 이상지질혈증 치료제 '리바로젯'의 저용량 제품인 '리바로젯 1/10㎎'을 출시했다고 1일 밝혔다.

리바로젯은 이상지질혈증 치료 성분인 피타바스타틴과 에제티미브를 결합한 국내 첫 2제 복합 개량신약이다. 피타바스타틴은 간에서 콜레스테롤 생성을 억제하고 에제티미브는 소장에서 콜레스테롤 흡수를 저해하는 기전으로 저밀도지단백 콜레스테롤(LDL-C) 수치 감소에 도움을 주는 성분이다.

JW중외제약 '리바로젯 1·10mg' 제품 이미지 [사진=JW중외제약]

이번에 출시한 리바로젯 1/10㎎은 피타바스타틴 1㎎과 에제티미브 10㎎을 결합한 저용량 복합제다. 기존 리바로젯 2/10㎎, 4/10㎎에 이어 1/10㎎이 추가되면서 환자의 LDL-C 수치와 치료 목표 등을 고려한 용량 선택 폭이 넓어졌다.

특히 저용량 스타틴 치료가 필요한 환자나 기존 단일제 치료 이후 추가적인 LDL-C 조절이 필요한 환자 등 다양한 진료 상황에서 치료 옵션으로 제시될 수 있다.

JW중외제약은 피타바스타틴 오리지널 단일제인 '리바로'를 비롯해 리바로젯, '리바로하이', '리바로페노' 등으로 제품 라인업을 확대하고 있다. 이를 통해 피타바스타틴 기반 라인업을 세분화하고 오리지널 복합제 경쟁력을 높인다는 계획이다.

JW중외제약 관계자는 "리바로젯 1/10㎎ 출시는 환자의 상태와 치료 목표에 따라 보다 세분화된 치료 전략을 선택할 수 있도록 제품 라인업을 확대한 데 의미가 있다"며 "앞으로도 리바로 패밀리를 중심으로 이상지질혈증 환자의 LDL-C 관리와 심혈관질환 예방에 필요한 치료 옵션을 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.

한편 JW중외제약은 환자 대상 질환 인식 개선 활동도 병행하고 있다. 이상지질혈증 환자들이 질환 관리와 스타틴 치료 정보를 확인할 수 있도록 '당부, 스타틴' 캠페인을 통해 치료 목표와 복약 관련 사항, 이상반응 관련 정보 등을 안내하고 있다.

sykim@newspim.com