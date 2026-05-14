JW중외제약, 희귀 소아 뇌질환 신약 후보 비임상 결과 발표

AI 핵심 요약beta
- JW중외제약은 14일 DDC-02 연구성과를 보스턴 학회서 발표한다
- DDC-02는 희귀 소아 뇌질환 대상 경구용 신약 후보물질이다
- 회사는 AI 플랫폼으로 도출한 후보의 협력 기회를 모색한다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = JW중외제약은 희귀 소아 뇌질환 신약 후보물질 'DDC-02(임시 코드명)'의 비임상 연구 결과를 발표하기 위해 오는 6월 9일부터 11일까지 미국 보스턴에서 열리는 '2026 세계 희귀의약품 총회(World Orphan Drug Congress USA 2026)'에 참가한다고 14일 밝혔다.
DDC-02는 계열 내 최초(First-in-class) 경구용 소분자 화합물로, 피트홉킨스 신드롬(Pitt-Hopkins syndrome)을 포함한 희귀 유전성 소아 뇌질환을 적응증으로 개발 중이다.
JW중외제약은 이들 질환에서 나타나는 Wnt 신호전달 저하에 주목해 결핍된 신호전달을 정상화할 수 있는 저분자 신약 후보물질을 연구해 왔다.
이번에 공개되는 DDC-02는 JW중외제약의 독자적 AI 기반 신약개발 통합 플랫폼 '제이웨이브(JWave)'를 활용해 도출된 후보물질이다. 현재 DDC-02는 다양한 안전성 평가를 진행 중이며, JW중외제약은 이번 학회 발표를 통해 연구 성과와 개발 가능성을 글로벌 시장에 알리고 기술제휴를 포함한 다양한 협력 기회를 모색할 계획이다.
JW중외제약 관계자는 "이번 학회 발표는 희귀 소아 뇌질환 분야에서 회사의 혁신신약 후보물질 가능성을 글로벌 무대에서 선보이는 자리"라며 "희귀질환 분야 전문가들과의 교류를 통해 기술제휴를 비롯한 협력 기회를 확대하고 환자 삶의 질 향상에 기여할 수 있는 신약 개발에 더욱 속도를 내겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com