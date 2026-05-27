JW중외제약, 염색제 '창포향' 신제품 출시…"두피 부담 낮췄다"

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기존 '창포' 브랜드에 향기 더한 신제품 2종

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = JW중외제약은 염색제 신제품 '창포향 하이커버'와 '창포향 허브'를 출시했다고 27일 밝혔다.

이번 신제품 2종은 기존 염색제 브랜드 '창포'에 바질향과 라임향을 더한 제품이다. 염색 특유의 자극적인 냄새와 두피 자극에 대한 부담을 줄이고 소비자 선택 폭을 확대하는 데 초점을 맞췄다.

창포향 하이커버 창포향 허브 [사진=JW중외제약]

'창포향 하이커버'는 새치 커버와 발색력을 강화한 크림 타입 새치 염색제다. 1제와 2제를 혼합해 사용하는 방식으로, 도포 후 약 25~30분이 지나면 새치를 자연스럽게 커버할 수 있도록 설계됐다.

이 제품에는 식물유래 성분 20여 가지가 65% 함유됐으며, 소취·항균 기능과 함께 발색 및 모발 보호, 두피 진정·보습을 고려한 특허 원료가 포함됐다. 색상은 밝은 갈색, 부드러운 갈색, 붉은 갈색 등 3종으로 구성됐다.

'창포향 허브'는 옻이나 알레르기, 예민한 두피를 고려한 식물유래 염색 제품이다. 암모니아와 파라페닐렌디아민(PPD), 과산화수소를 첨가하지 않았으며, 1제와 2제를 각각 약 9분간 순차적으로 도포하는 방식으로 사용한다.

또 식물유래 성분 20여 가지를 70% 함유했으며, 두피·모발 개선과 항산화·항염, 탈모 방지 등을 고려한 특허 원료를 적용했다. 색상은 진한 흑색, 자연스러운 흑색, 진한 갈색 등 3가지다.

JW중외제약은 이번 신제품 출시를 계기로 '창포' 브랜드 라인업을 확대하고 염색제 시장 내 소비자 선택 폭을 넓혀간다는 계획이다.

JW중외제약 관계자는 "창포향 하이커버와 창포향 허브는 기존 창포 브랜드에 향기와 제품별 특성을 더한 신제품"이라며 "앞으로도 소비자 니즈를 반영한 제품을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com