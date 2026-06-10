박민우 현대차·기아 AVP본부장 "AI·자율주행 승부처는 실행력"

자율주행·SDV 내재화 속도

데이터 기반 상용화 전략 강조

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 인공지능(AI)과 자율주행, 소프트웨어 정의 차량(SDV) 경쟁의 핵심으로 '실행력'을 제시했다. 미래 모빌리티 기술 경쟁이 단순한 선행 연구나 기술 보유 여부를 넘어 실제 고객이 신뢰할 수 있는 제품으로 얼마나 빠르고 안전하게 구현하느냐의 싸움으로 바뀌고 있다는 판단이다.

현대자동차기아 AVP본부장 박민우 사장. [사진=현대차그룹]

10일 현대차그룹은 현대차·기아 AVP본부장과 포티투닷(42dot) 최고경영자(CEO)를 맡고 있는 박민우 사장의 인터뷰 콘텐츠를 공개하고, 미래 모빌리티 전환기에 필요한 AI·자율주행·SDV 개발 전략과 조직 운영 방향을 소개했다.

이번 인터뷰는 오는 9월 17일부터 18일까지 미국 실리콘밸리 산호세에서 열리는 'HMG 테크 탤런트 포럼 2026'을 앞두고 마련됐다. 현대차그룹은 포럼 주요 연사들의 기술 철학과 그룹의 미래 비전을 사전에 공유함으로써 글로벌 우수 인재들과의 접점을 넓힌다는 계획이다.

박 사장은 이번 포럼에서 현대차 호세 무뇨스 사장, R&D본부장 만프레드 하러 사장, 인사실장 김혜인 부사장 등과 함께 메인 세션인 키노트 스피치에 나선다. 리더스 패널 토크에도 참여해 현대차그룹의 미래 모빌리티 기술 방향성과 조직 문화에 대한 의견을 나눌 예정이다.

박 사장은 올해 초 현대차그룹에 합류한 자율주행 분야 전문가다. 테슬라 오토파일럿 개발 초기 핵심 멤버로 활동하며 테슬라 비전 설계를 주도했고, 이후 엔비디아에서 자율주행 인지 기술 조직을 총괄하는 등 글로벌 빅테크와 모빌리티 업계에서 자율주행 상용화 경험을 쌓아왔다.

그는 현대차그룹에 합류한 배경으로 하드웨어와 소프트웨어 역량의 결합 가능성을 꼽았다. 박 사장은 "모빌리티 혁신은 확장 가능한 하드웨어 역량과 강력한 소프트웨어 기술력이 유기적으로 결합될 때 실현된다"며 "현대차그룹은 이미 세계 최고 수준의 하드웨어 역량과 소프트웨어 잠재력을 갖추고 있고, 스마트 모빌리티 솔루션 기업으로 거듭나려는 의지도 뚜렷했다"고 말했다.

박 사장은 미래 모빌리티 산업의 경쟁 구도를 '실행'이라는 키워드로 설명했다. 그는 "미래는 누가 기술을 먼저 개발했느냐가 아니라, 누가 더 빠르고 안정적으로 누구나 안심하고 쓸 수 있는 제품을 시장에 확장했는가에 의해 결정된다"고 강조했다.

이어 "선행 연구만으로는 충분하지 않다"며 "실제 고객이 신뢰할 수 있는 수준까지 기술을 끌어올리는 것이 중요하다"고 말했다. 기술 개발 자체보다 양산과 상용화, 고객 신뢰 확보까지 이어지는 실행 과정이 경쟁력을 좌우한다는 의미다.

박민우 현대차·기아 AVP본부장(사장) [사진=현대차그룹]

박 사장은 현대차그룹 내 자율주행 소프트웨어 개발 역량을 강화하는 것을 주요 과제로 제시했다. 이를 위해 '실행 우선' 접근 방식을 기반으로 상용화 속도를 높이고, 고객이 체감할 수 있는 안전성과 신뢰도를 확보하겠다는 구상이다.

데이터 활용 역량도 미래 모빌리티 경쟁의 핵심 요소로 언급했다. 자율주행과 SDV 경쟁은 단순히 알고리즘을 개발하는 수준을 넘어 실제 도로와 차량에서 확보한 데이터를 얼마나 빠르게 축적하고, 이를 학습과 고도화에 연결해 제품 경쟁력으로 전환하느냐가 중요하다는 설명이다.

현대차그룹은 고도화된 자율주행 기술 확보를 위해 글로벌 협업과 기술 내재화를 병행하는 '투 트랙' 전략을 추진하고 있다. 외부 파트너십을 통해 상용화와 검증 역량을 빠르게 확보하는 동시에, 그룹 내부의 자율주행 소프트웨어와 SDV 개발 역량도 함께 끌어올리겠다는 방향이다.

박 사장은 "파트너십을 통해 축적되는 방대한 주행 데이터를 활용해 현대차그룹 자체적인 엔드투엔드 자율주행 모델을 지속적으로 고도화해 나갈 것"이라며 "궁극적으로 현대차그룹의 목표는 안전성과 신뢰성을 우리 기술로 확보해 나가는 것"이라고 말했다.

현대차그룹은 이 같은 전략의 일환으로 자율주행 센서 표준화도 추진하고 있다. 현대차·기아와 포티투닷, 모셔널 등이 함께 데이터를 연결하고 활용하는 '데이터 유니언' 체계를 구축해 그룹 차원의 데이터 경쟁력을 높인다는 방침이다.

이를 바탕으로 ▲데이터 확보 ▲모델 개선 ▲양산 적용으로 이어지는 '데이터 플라이휠' 구조를 강화한다. 실제 차량과 도로 환경에서 확보한 데이터를 다시 모델 개선에 활용하고, 개선된 기술을 양산차에 적용하는 순환 구조를 통해 자율주행 기술 발전 속도를 높이겠다는 전략이다.

박 사장은 로보틱스 역시 미래 모빌리티 전략의 중요한 축으로 봤다. 자율주행과 피지컬 AI가 연결되는 영역에서 로보틱스가 핵심 역할을 할 수 있다는 판단이다.

그는 "기술은 구현 가능하다는 점을 증명하기 위해 존재해서는 안 된다"며 "상용화와 대규모 양산까지 확장돼 실제로 사람을 돕는 최고의 기술이 돼야 한다"고 강조했다. 연구실 수준의 기술 시연을 넘어 고객과 사회가 실제로 활용할 수 있는 제품으로 구현돼야 한다는 의미다.

조직 문화와 인재 육성에 대한 철학도 함께 밝혔다. 박 사장은 하드웨어 중심의 제조 역량과 소프트웨어 중심의 개발 방식이 공존하는 전환기에는 조직 내부의 의견 충돌이 불가피하다고 진단했다.

그는 "이러한 변화의 소용돌이 속에서 의견 충돌은 불가피하다"며 "중요한 것은 갈등을 우리가 더 완벽한 제품을 만드는 데 도움이 되는 긍정적인 마찰로 바꾸는 것"이라고 말했다.

이어 "기술 그 자체를 위한 기술이 아니라 사람을 돕는 최고의 기술을 만들어야 한다"며 "실패가 발생한다면 그 책임은 리더가 지겠다"고 밝혔다. 빠른 실행과 도전을 강조하되, 실패의 부담은 리더가 책임지는 문화가 필요하다는 취지다.

박민우 현대차 AVP본부장 사장이 지난 4월 24일 중국 베이징 국제 모터쇼 현장에서기자들과 질의 응답을 나누고 있다. [사진=이찬우 기자]

박 사장은 지금이 개발자들에게도 중요한 기회가 될 수 있다고 평가했다. 기존 제조 기반 개발 방식과 소프트웨어 중심 개발 문화가 동시에 변화하는 시기인 만큼, 젊은 엔지니어들도 새로운 기술 스택 도입과 주요 의사결정 과정에 직접 참여할 수 있다는 설명이다.

특히 현대차그룹의 투 트랙 자율주행 개발 전략은 개발자들에게 차별화된 성장 경험을 제공할 수 있다고 강조했다. 박 사장은 "글로벌 협업은 표준과 검증으로 이어지고, 내재화는 최적화와 현실을 뜻한다"며 "이 두 가지를 동시에 경험하는 과정에서 단순한 개발자에서 기술적 판단자로 성장할 수 있는 기회가 될 것"이라고 말했다.

그는 SDV 시대 경쟁력의 핵심으로 하드웨어와 소프트웨어, 연구개발과 양산 조직 간의 유기적 협업을 꼽았다. 차량이 점차 소프트웨어 중심으로 진화하는 만큼, 개발 단계부터 생산과 고객 경험까지 하나의 체계로 연결하는 역량이 중요하다는 설명이다.

박 사장은 "치열한 토론 끝에 결정이 내려지면 조직 전체가 하나의 팀으로 나아갈 수 있는 성숙함도 갖춰야 한다"고 말했다. 다양한 의견과 갈등을 거치더라도 최종 결정 이후에는 같은 방향으로 실행하는 조직 문화가 필요하다는 것이다.

현대차그룹은 이번 인터뷰와 'HMG 테크 탤런트 포럼 2026'을 계기로 미래 모빌리티 분야 글로벌 인재들과의 기술 교류를 확대할 계획이다. 그룹의 AI·자율주행·SDV 기술 비전과 엔지니어링 문화를 공유하고, 글로벌 우수 인재 확보에도 속도를 낸다는 방침이다.

chanw@newspim.com