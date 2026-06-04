현대차그룹, 美 오토테크 어워드 '올해의 자동차 회사' 선정

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 미국에서 전동화와 소프트웨어 기술 경쟁력을 인정받았다. 전용 전기차 플랫폼과 안전성, 디자인 성과를 바탕으로 글로벌 모빌리티 기업으로서 존재감을 키우고 있다.

현대차·기아 양재 사옥. [사진=현대차]

현대차그룹은 2일(현지시간) 미국 미시간주 노비에서 열린 '오토테크 어워드 2026'에서 '올해의 자동차 회사'로 선정됐다고 밝혔다.

오토테크 어워드는 글로벌 ICT 리서치 기관 인포마가 주관하는 시상식이다. 인공지능, 커넥티비티, 소프트웨어, 안전성 등 자동차·모빌리티 분야 혁신 기술과 기업을 평가한다.

심사위원단은 현대차그룹의 수상 배경으로 3년 연속 세계 올해의 차 선정, 전용 전기차 플랫폼 운영, 800V 초고속 충전 시스템, 미국 고속도로 안전보험협회 최고 안전등급과 디자인상 수상 경력 등을 꼽았다.

현대차 미국법인이 과거 해당 상을 받은 적은 있지만, 현대차그룹 차원의 수상은 이번이 처음이다.

현대차그룹은 전기차 플랫폼 성능과 안전 기준, 디자인 경쟁력을 강화하는 동시에 소프트웨어 중심 자동차 전략과 커넥티드 모빌리티 역량을 확대해 나갈 계획이다.

chanw@newspim.com