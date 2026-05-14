정의선 "가장 중요한 자산은 사람"…현대차그룹 양재사옥, 소통의 광장으로

양재사옥 로비 1년 11개월 리뉴얼…지하 1층~지상 4층 3만6000㎡ 새 단장

아고라·라이브러리·러닝랩 조성…임직원 교류와 협업 중심 공간으로 재편

배송로봇·관수로봇·스팟 도입…일상 속 로보틱스 기술 경험 확대

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 양재사옥 로비를 임직원 소통과 협업을 위한 열린 광장으로 새롭게 단장했다. 지난 25년간 그룹의 컨트롤타워 역할을 해온 양재사옥의 상징성을 유지하면서도, 임직원들이 자연스럽게 만나고 아이디어를 나눌 수 있는 공간으로 바꿔 조직문화 변화의 기반을 마련하겠다는 취지다.

현대차그룹은 14일 양재사옥 1층 로비 중앙에 조성된 계단형 라운지 '아고라'에서 '로비 스토리 타운홀'을 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 정의선 현대차그룹 회장과 장재훈 부회장, 서강현 사장, 최준영 사장, 성 김 사장, 박민우 사장 등 주요 경영진과 임직원이 참석했다.

현대차그룹 양재사옥 로비 중앙부의 아트리움. [사진=현대차그룹]

이번 타운홀은 새롭게 단장한 양재사옥 로비에 담긴 철학과 방향성을 임직원들과 공유하기 위해 마련됐다. 정 회장과 로비 리노베이션 기획에 참여한 담당자들이 패널로 참석해 공간 개편 배경을 설명했고, 임직원들의 현장 질문도 이어졌다.

정 회장은 이날 "이번 리노베이션은 단순히 공간을 새로 꾸미는 작업은 아니었다"며 "양재사옥에 오랫동안 축적돼 온 경험, 이곳에서 일궈낸 수많은 성과, 오고 간 아이디어들을 어떻게 이어갈 것인지, 더 나아지기 위해서는 우리가 일하는 환경을 어떻게 새롭게 꾸며야 할지 함께 고민해보는 과정이었다"고 말했다.

양재사옥은 지난 2000년부터 현대차그룹의 핵심 거점 역할을 해왔다. 품질평가실과 품질상황실이 자리하고 신차 전시가 이뤄지는 등 그룹의 주요 가치가 투영되는 공간이자, 임직원들이 출퇴근 과정에서 일상적으로 마주하는 장소였다. 현대차그룹은 이 공간을 단순한 출입 공간이 아니라 임직원들이 자유롭게 머물고 생각을 나누는 업무문화의 중심으로 바꾸기 위해 2024년 5월 리노베이션에 착수했다.

토일렛페이퍼와 협업한 시각 요소가 적용된 미팅룸 공간 초입부의 라운지. [사진=현대차그룹]

공사는 1년 11개월간 진행됐으며, 새 로비는 올해 3월 초 다시 문을 열었다. 리뉴얼 대상은 지하 1층부터 지상 4층까지 총 5개 공용층이다. 실내와 옥외를 포함한 전체 면적은 약 3만6000㎡로, 축구장 5개를 합친 규모에 달한다.

정 회장은 로비 리노베이션의 핵심 키워드로 '소통'을 제시했다. 그는 "짧은 대화 하나가 새로운 생각으로 이어지기도 하고, 정보를 나누는 과정에서 자연스럽게 일이 더 잘 풀릴 수도 있다"며 "일하는 환경이 바뀌면 우리가 일하는 방식도 조금씩 달라지지 않을까 기대하고 있다"고 말했다.

이어 "데스크나 회의실이 아니더라도 로비나 다양한 공간에서 자연스럽게 이야기하고 교류할 수 있으면 좋겠다는 생각이 들었다"며 "편하게 머물면서 생각도 정리하고 아이디어도 나누고 잠깐 리프레시도 할 수 있는 곳, 그런 양재사옥을 머릿속에 그리며 이번 프로젝트로 실현하게 됐다"고 설명했다.

현대차그룹 양재사옥 로비 리셉션 공간을 순찰 중인 스팟. [사진=현대차그룹]

정 회장은 "임직원 한 분 한 분이 좋은 아이디어와 역량을 가지고 있는데, 그것이 서로 연결된다면 훨씬 더 큰 성과로 이어질 수 있을 것"이라며 "고객을 더 잘 이해하려면 우리 스스로 더 유연해질 필요가 있다. 보다 협업하고, 경계를 낮추고, 열린 방식으로 일해보자"고 강조했다.

새 로비의 핵심 공간은 1층 중앙에 조성된 계단형 라운지 '아고라'다. 고대 그리스 광장을 모티브로 한 이 공간은 임직원들이 자연스럽게 모이고 대화할 수 있도록 설계됐다. 아고라를 중심으로 미팅과 휴식이 가능한 '커넥트 라운지', 전시와 행사를 위한 '오픈 스테이지', 카페, 옥외 정원 등이 유기적으로 연결됐다. 곳곳에는 자유롭게 앉아 대화할 수 있는 좌석과 테이블도 배치됐다.

현대차그룹은 1층부터 3층까지 수직으로 개방된 아트리움을 활용해 채광과 개방감을 높였다. 실내 곳곳에는 식물과 나무를 배치해 임직원들이 잠시 숨을 고를 수 있는 조경 공간도 마련했다. 조경 설계에는 한국 조경 분야 1세대 조경가인 정영선 교수가 참여했다.

로보틱스 기술도 새 로비에 적용됐다. 1층에는 로봇 스테이션을 설치해 조경 관리용 관수로봇 '달이 가드너', 배송로봇 '달이 딜리버리', 의전 및 보안용 로봇 '스팟' 등이 운영된다. 달이 가드너는 로비 곳곳에 배치된 식물과 나무에 물을 공급하고, 달이 딜리버리와 스팟은 로봇 전용 엘리베이터를 통해 이동하며 음료와 디저트를 배송하거나 사옥을 순찰한다. 현대차그룹은 이를 통해 임직원들이 일상 속에서 자연스럽게 로보틱스 기술을 경험할 수 있도록 했다.

2층은 협업과 아이디어 교류에 초점을 맞췄다. 심도 있는 논의를 이어갈 수 있도록 17개의 미팅룸을 마련하고 포커스룸을 유기적으로 배치했다. 일부 미팅룸에는 이탈리아 크리에이티브 스튜디오 토일렛페이퍼와 협업한 시각 요소를 적용해 임직원들이 새로운 자극과 영감을 받을 수 있도록 했다.

현대차그룹 양재사옥 임직원 식당. [사진=현대차그룹]

기존 사내 라이브러리도 새롭게 단장했다. 현대차그룹은 일본 복합 문화공간 츠타야 서점의 운영 주체인 CCC와 협업해 주제별로 큐레이션된 도서를 제공한다. 정 회장은 CCC를 추천한 배경에 대해 "누가 이곳을 찾는지, 무엇을 기대하는지, 어떻게 머무는지를 세심하게 고민하는 철학이 공간과 콘텐츠에 자연스럽게 녹아 있는 점이 인상적이었다"며 "사내 라이브러리에도 이러한 고객 중심적 접근을 담아보고 싶었다"고 말했다.

2층과 3층에 걸쳐 있는 그랜드홀은 다목적 공간으로 개편됐다. 대형 스크린과 전문 음향·조명 설비를 갖춰 문화 공연과 세미나를 열 수 있도록 했으며, 가변형 무대와 좌석을 도입해 행사 성격에 따라 유동적으로 사용할 수 있게 했다. 특정 행사에만 활용되던 공간을 전시, 포럼, 타운홀 등 여러 용도로 사용할 수 있는 교류의 장으로 바꾼 것이다.

3층과 4층은 임직원의 성장과 휴식에 초점을 맞췄다. 3층에는 도심형 연수원 성격의 '러닝랩'을 설치해 교육, 강연, 원데이 클래스 등을 운영할 수 있는 환경을 만들었다. 외국인 임직원 증가와 회화 교육 수요를 반영해 외국어학습센터도 확장했다. 자연광이 들어오는 휴식 공간 '오아시스'도 조성해 동료들과 편안하게 대화하거나 잠시 쉬어갈 수 있도록 했다.

현대차그룹 양재사옥 내 아케이드 공간. [사진=현대차그룹]

4층에는 저층부 옥상을 활용한 야외 정원이 들어섰다. 트랙과 철봉 등 간단한 운동 설비와 계단식 좌석을 설치해 산책과 사색, 휴식이 가능한 공간으로 꾸몄다. 지하 1층은 식사와 운동, 여가, 편의 기능을 통합한 공간으로 구성됐다. 식당은 한식, 일식, 이탈리안, 샐러드 등 다양한 메뉴를 제공하며, 오픈 키친 형태의 '라이브 그릴'도 운영된다.

또 50m 레인을 보유한 기존 수영장을 리모델링하고 피트니스 시설인 짐나지움을 재정비했다. 아케이드 공간에는 레이싱 시뮬레이터와 축구, 야구, 양궁 등 스포츠 게임을 즐길 수 있는 대형 스크린을 마련해 임직원들이 현대차그룹의 스포츠 후원 사업을 체험하며 휴식할 수 있도록 했다.

현대차그룹은 리노베이션 과정에서 임직원 의견도 반영했다. 공사에 앞서 쌍방향 커뮤니케이션 채널 '새로비' 웹페이지를 개설해 새 로비의 방향성과 공사 진행 상황, 생활 안내 등을 공유했다. 식당 메뉴와 식기류 등 이용 빈도가 높은 시설은 임직원 체험단을 통해 사전 점검하고 평가를 운영에 반영했다.

정 회장은 "양재 본사는 우리에게 오랜 시간 함께해 온 집과 같은 곳"이라며 "지난 25년 넘게 이곳에서 많은 고민과 결정이 있었고, 그 과정 하나하나가 지금의 현대차그룹을 만들어 왔다. 결국 회사에서 가장 중요한 자산은 사람"이라고 말했다.

이어 "더 자유롭게 소통하고 더 자연스럽게 협업하고 더 좋은 성과로 이어질 수 있는 환경을 만들고 싶었다"며 "앞으로 로비가 임직원들이 더 자주 만나고 더 좋은 아이디어를 나누며 현대차그룹의 새로운 영감과 혁신을 함께 만들어가는 공간이 되길 기대한다"고 덧붙였다.

chanw@newspim.com