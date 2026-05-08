현대차그룹, 노무 컨트롤타워 격상…최준영 사장 내정

AI 핵심 요약beta
- 현대차그룹이 8일 노란봉투법 시행 후 노사 리스크 대응을 위해 노무 체계를 재정비했다.
- 기아 최준영 사장을 정책개발담당에 내정해 사장급 총괄 체제를 구축했다.
- 현대모비스 노사 전담 부사장 신설과 기아 노무 부사장 배치 등 인사를 단행했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 노란봉투법 시행 이후 산업계 노사 관계의 불확실성이 커지는 가운데 현대자동차그룹이 노무 대응 체계를 재정비한다. 완성차뿐 아니라 부품 계열사까지 노사 리스크를 통합 관리하겠다는 의도로 풀이된다.
8일 업계에 따르면 현대차그룹은 그룹 노무 총괄 역할을 맡는 정책개발담당에 최준영 기아 사장을 내정한 것으로 알려졌다. 기존 부사장급 중심이던 노무 관리 체계를 '사장급'으로 끌어올려 대응력을 높이려는 인사로 해석된다.
최 사장은 기아에서 노사 협상과 국내 사업 운영을 이끌어온 인물로 평가된다. 현대차그룹은 노란봉투법 시행 이후 하청 노조의 원청 교섭 요구 등 노무 현안이 확대되는 상황을 고려해 그룹 차원의 조율 기능을 강화하는 것으로 보인다.
현대모비스에는 노사 전담 부사장 보직을 신설하고 정상빈 현대차 정책개발실장을 이동 배치할 것으로 전해졌다. 기아 국내 생산과 노무는 송민수 부사장이 맡는다. 기아 화성공장장에는 소득영 전무가, 생기센터장에는 정광호 상무가 각각 보임될 예정이다.
chanw@newspim.com