보스턴다이나믹스 IPO 가시화? 훨훨 나는 현대차그룹주

현대차, 장중 77만원까지 급등...시가총액 3위 탈환

BD 상장 기대감, 소프트뱅크와의 풋옵션과 맞물려

기업가치 40조 이상 추산...정의선 회장 지분 22.6%

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대자동차가 15일 시가총액 3위에 오르는 등 현대차그룹주의 강세가 두드러지고 있다. 현대차가 급등한 가운데 기아가 시총 10위권에 재진입했고 현대모비스도 시총 15위권에 진입했다. 현대차그룹주의 초강세는 보스턴다이나믹스(BD)의 나스닥 상장 추진이 가사화될 것이란 기대감이 반영된 것이란 분석이 나온다.

이날 자동차업계 및 투자업계 등에 따르면 현대차는 장중 한때 77만4500원까지 급등하며 신고가를 갈아치웠다. 현대차는 이날 종가 기준 70만원을 기록했지만 이달에만 40% 가까이 급등했다. 현대차그룹 계열사인 현대모비스와 현대오토에버도 최근 70만원을 넘어서며 동반 52주 신고가를 경신하기도 했다.

최근 현대차그룹주의 초강세는 그룹 자회사인 보스턴다이나믹스의 상장 기대감과 맞물려 있다는 분석이다.

올해 초 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026에서 휴머노이드 '아틀라스'가 주목받은 이후, 보스턴다이나믹스의 기업가치는 급상승했다. 증권사마다 밸류에이션 평가와 상장 시기 등에 따라 차이가 크지만 보스턴다이나믹스 기업가치는 30조~60조원 수준으로 추산되고 있다. 일부 증권사는 보스턴다이나믹스가 공개한 양산 일정을 바탕으로 기업가치를 128조원으로 산정하기도 했다.

보스턴다이나믹스가 5일(미국 현지시각) 자사 유튜브 채널을 통해 휴머노이드 로봇 아틀라스(Atlas)의 기계체조 동작을 담은 쇼츠 영상을 공개함. [사진=보스턴다이나믹스 유튜브 채널]

지난해 말 기준 정의선 회장이 보스턴다이나믹스의 지분 22.6%를 보유하고 있고, 현대자동차, 기아, 현대모비스가 공동 설립한 현대자동차그룹의 해외투자법인 HMG Global이 56.5%, 현대글로비스와 소프트뱅크각 각각 11.3%와 9.5%를 보유중이다.

보스턴다이나믹스 기업가치를 45조원으로 가정할 경우 정 회장의 지분 가치는 10조원에 달할 전망이다. 순환출자 해소 등 현대차그룹 지배구조 개편을 위해 수조원 이상이 필요하고 4조원 수준의 상속세를 감안하면 보스턴다이나믹스 상장이 핵심 퍼즐이 될 수밖에 없다는 분석이 나온다.

현대차그룹은 '현대모비스-현대차-기아-현대모비스'로 이어지는 순환출자 구조를 유지하고 있다. 현대모비스는 현대차 지분 22.36%를 보유한 최대주주로 사실상 지주회사 역할을 하지만, 정 회장의 현대모비스 지분율은 0.33%에 그친다. 정 회장이 그룹 지배력을 강화하려면 정몽구 명예회장(7.38%)과 기아(17.9%) 등이 보유한 현대모비스 지분을 매입해야 한다.

또한 보스턴다이나믹스의 상장은 소프트뱅크와의 풋옵션(주식 매입 요구권)과도 맞물려 있다. 현대차그룹은 보스턴다이나믹스를 인수할 때 소프트뱅크가 잔여 지분에 대해 풋옵션을 보유하고 있다. 2026년 6월까지 기업공개(IPO)가 추진되지 않을 경우 소프트뱅크가 잔여 지분(9.5%)을 현대차 측에 되팔 수 있는 조항이 있는 것으로 알려져 있다. 풋옵션 데드라인은 현대차 입장에서 재무적으로 부담 요인이 될 수밖에 없다.

업계 한 관계자는 "현대차그룹이 보스턴다이나믹스 IPO와 관련 공식 일정과 계획을 발표하지는 않았지만, 올해 상장 프로세스를 공식화하는 시점이 빨라질 수 있다"고 전망했다.

다만 정의선 회장은 전날 기자들과 만난 자리에서 보스턴다이나믹스 상장 시기에 대한 질문에 "여기서 말씀드릴 수는 없다"며 말을 아꼈다.

정 회장은 또한 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스' 연구와 관련해서는 시행착오를 빠르게 극복하는 과정이라고 설명했다. 정 회장은 "자동차만 해왔고 안 해왔던 분야이기 때문에 그 안에서는 소프트웨어가 중요하다"며 "안 해왔던 부분에 대해 시행착오를 빨리 하고 에러를 빨리 극복해 더 좋은 것을 신속하게 내놓는 방향으로 진행하고 있다"고 말했다.

정 회장은 최근 현대차 주가가 70만원을 돌파한 데 대해서 "주가는 올라갔다 내려갔다 하는 것이고, 저희가 지속적으로 올라가도록 하는 게 중요하다"며 "일희일비하지 않고 기술이나 품질에 신경을 많이 써야 한다"고 덧붙였다.

y2kid@newspim.com