정의선 "자율주행 조금 늦어도 안전이 우선"…AI·로봇 체질개선 속도

양재사옥 로봇 서비스 확대…"내부 검증 거쳐 고객에게 내놓을 것"

테슬라·BYD 경쟁엔 "배울 건 배워야…긴장되지만 좋은 기회"

"하드웨어·SW 인재가 중요"…피지컬 AI 전환 위한 조직문화 강조

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 정의선 현대자동차그룹 회장이 양재사옥 로비 리노베이션을 계기로 임직원 소통과 협업의 중요성을 다시 강조했다. 로봇과 인공지능(AI), 자율주행 등 미래 기술 경쟁이 빨라지는 상황에서 현대차그룹이 내부 체질 개선과 기술 완성도를 함께 높여야 한다는 메시지도 내놨다.

현대차그룹 2025년 신년회에서 그룹 임직원들에게 새해 메시지를 전하고 있는 정의선 회장. [사진=현대차그룹]

정 회장은 14일 서울 서초구 현대차·기아 양재 본사 3층 기자실에서 열린 질의응답에서 로비 리노베이션과 관련해 "무엇보다 여기서 일하는 분들이 가장 편하게, 그리고 즐겁게 일하는 것이 제일 중요하다고 생각했다"며 "그 부분에 가장 큰 주안점을 두고 개선을 진행했다"고 말했다.

현대차그룹은 이날 양재사옥 로비 리노베이션에 담긴 철학과 방향성을 임직원과 공유하는 '로비 스토리 타운홀'을 개최했다. 양재사옥 로비는 1년 11개월간의 리노베이션을 거쳐 임직원들이 자유롭게 머물고 아이디어를 나누는 열린 공간으로 재탄생했다.

정 회장은 향후에도 임직원과의 소통을 강화하겠다는 뜻을 밝혔다. 그는 "소통은 계속해서 해왔다"며 "저뿐만 아니라 다른 임원분들도 그렇게 하고 있고, 서로 소통을 많이 하는 것이 제일 중요하기 때문에 계속 강화할 계획"이라고 말했다.

양재사옥에 도입된 로봇 서비스에 대해서는 내부 검증과 실증의 의미를 강조했다. 현대차·기아는 양재사옥에 관수 로봇 '달이 가드너', 배송 로봇 '달이 딜리버리', 의전 및 보안용 로봇 '스팟' 등 3종의 로봇 서비스를 시작했다.

정 회장은 로봇 활용 확대 계획을 묻는 질문에 "여기서 테스트도 많이 하고, 다른 고객들에게 내놓기 전에 내부적으로도 확실하게 검증해서 내보내야 되기 때문에 많이 활용할 계획"이라고 답했다. 이어 "지금 로비에 다니는 로봇들은 계속 있을 것"이라며 "다른 로봇도 가져와서 테스트해 볼 것이고 여러 가지를 다양하게 해볼 생각"이라고 설명했다.

그는 양재사옥이 피지컬 AI 기술의 테스트베드 역할을 할 수 있다고도 했다. 정 회장은 "로봇을 보면서 회사가 가는 방향에 대해 공감할 수 있는 기회가 되고, 로봇이 활동하는 것에 대한 장단점과 개선해야 할 점들도 바로바로 피드백해 주면 반영될 것"이라며 "좋은 테스트베드가 될 것 같다"고 말했다.

현대차그룹이 AI·로봇 기업으로 전환하기 위해 가장 중요한 요소로는 인재와 조직문화를 꼽았다. 정 회장은 "하드웨어 엔지니어와 소프트웨어 엔지니어들이 더 활발하게 일할 수 있고 좋은 아이디어를 낼 수 있도록 만드는 게 중요하다"며 "이과, 공대 등의 우수한 인재들이 더 많이 들어와 본인의 생각을 많이 펼칠 수 있도록 회사에서 돕는 게 중요할 것 같다"고 말했다.

보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스' 연구와 관련해서는 시행착오를 빠르게 극복하는 과정이라고 설명했다. 정 회장은 "자동차만 해왔고 안 해왔던 분야이기 때문에 그 안에서는 소프트웨어가 중요하다"며 "소프트웨어와 하드웨어의 밸런스가 중요하고, 일하는 직원들의 정서나 문화가 잘 융합되게 하는 것이 가장 중요하다"고 말했다.

이어 "안 해왔던 부분에 대해 시행착오를 빨리 하고 에러를 빨리 극복해 더 좋은 것을 신속하게 내놓는 방향으로 진행하고 있다"고 덧붙였다.

자율주행에 대해서는 속도보다 안전을 우선하겠다는 방침을 밝혔다. 정 회장은 "자율주행은 중국과 테슬라가 굉장히 빠르게 하고 있고 웨이모도 잘하고 있다"며 "저희도 광주에 200대를 선행적으로 할 것"이라고 말했다.

다만 그는 "기술은 모자란 부분을 채워나갈 수 있지만 제일 중요한 것은 안전"이라며 "조금 늦더라도 저희는 안전 쪽에 더 많이 포커스를 둬서 할 생각"이라고 강조했다. 이어 "그 기능을 사용하다 문제가 되면 고객 입장에서는 쳐다보기도 싫어질 수 있기 때문에 그 부분에 신경을 많이 쓸 생각"이라고 말했다.

글로벌 전기차 경쟁과 관련해서는 테슬라와 BYD 등 경쟁사의 부상을 위기이자 기회로 평가했다. 정 회장은 "저희에게 중요한 기회이고, 많이 배워서 더 고객들이 좋아할 수 있는 기능이나 상품을 만드는 것이 목표"라며 "전 세계 어느 회사라도 배울 게 있으면 배워야 하고 고객이 더 만족할 수 있는 것을 만들어내는 것이 저희 목표"라고 말했다.

이어 "많이 긴장도 하고, 한편으로는 좋은 기회라고도 생각하고 감사하게 생각하고 있다"고 했다.

최근 중국 베이징 모터쇼 방문 소감에 대해서는 "많이 보고 배웠다"고 말했다. 그는 "굉장히 빠르고 중국 소비자들도 기술에 대한 애착이 강하고 관심도 크다"며 "중국 정부에서도 지원을 많이 하고 있고, 저희보다 훨씬 더 빠르게 모든 게 움직이고 있어서 배울 점이 있다고 생각했다"고 말했다. 이어 "빠르면서도 정확하게 하는 것도 중요하다는 점을 많이 느꼈다"고 덧붙였다.

하반기 국내 신차 경쟁에 대해서는 특정 경쟁 차종을 의식하기보다 자체 기술 완성도를 높이는 데 집중하겠다고 밝혔다. 정 회장은 "국내에서도 현대차와 기아 모두 신차 계획이 다 되어 있다"며 "경쟁사도 신차 발표를 계속 하겠지만 꼭 어느 차종 하나에 타깃을 둔다기보다는 저희가 개발한 기술에 좀 더 확신을 갖고 완성도를 높여서 해나갈 계획"이라고 말했다.

최근 현대차 주가가 70만원을 돌파한 데 대해서는 신중한 태도를 보였다. 정 회장은 "주가는 올라갔다 내려갔다 하는 것이고, 저희가 지속적으로 올라가도록 하는 게 중요하다"며 "일희일비하지 않고 기술이나 품질에 신경을 많이 써야 한다"고 말했다.

중동 정세에 따른 우려도 언급했다. 정 회장은 "우려가 많이 된다"며 "사우디에 공장도 짓고 있는데 조금 늦어질 것 같고, 중동 판매도 아무래도 줄었다"고 말했다. 이어 "전쟁이야 끝나겠지만 끝난 후에 잘 팔 수 있도록 준비를 잘 해야 될 것 같다"고 설명했다.

노사관계에 대해서는 장기적 관점에서 지혜로운 판단이 필요하다고 말했다. 정 회장은 "노사는 오랫동안 같이 생활해오고 일을 해왔던 관계이고 굴곡도 있었다"며 "항상 바른 길을 택해야 회사가 효율적으로 발전할 수 있고, 주주들도 중요하고 국가 발전도 중요하기 때문에 여러 가지를 고려해서 판단해야 할 것 같다"고 말했다.

그는 "우리나라가 6·25 이후 자본주의 사회가 된 기간이 길지는 않기 때문에 여러 가지를 겪고 있는 상황"이라며 "여기서 지혜롭게 잘 만들어 나간다면 전 세계에서도 앞서 나갈 수 있는 기회가 될 것"이라고 말했다.

양재사옥 리모델링을 진행한 이유에 대해서는 당장의 업무 효율성과 아이디어 창출을 꼽았다. 정 회장은 "당장 일하는 데 편하게 해야 되기 때문"이라며 "그래야 좋은 아이디어도 많이 나오고 효율적으로 소통도 하고 최종적으로 좋은 상품이 나올 수 있기 때문에 조금 서둘러서 했다. 사실 좀 늦었다"고 말했다.

로비에 전시된 포니와 기아 3륜차에 대해서는 현대차그룹의 헤리티지를 보여주는 의미가 있다고 설명했다. 그는 "아무래도 헤리티지를 보여주기 위한 것이기도 하고 실물을 보기 쉽지 않은 차들이기 때문에 여기서 일하는 직원분들이 볼 수 있는 좋은 기회인 것 같다"고 말했다.

정 회장은 올해 남은 기간 경영 방향에 대해서는 "상품 기획된 대로 해나가야 할 것"이라며 "경쟁이 워낙 치열하기 때문에 우리가 잘할 수 있는 체질 개선이나 신기술 등을 좀 더 다져나가는 것이 매우 중요한 기간"이라고 강조했다.

chanw@newspim.com