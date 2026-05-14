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정의선 "자율주행 조금 늦어도 안전이 우선"…AI·로봇 체질개선 속도

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AI 핵심 요약

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  • 정의선 회장이 14일 양재사옥 로비 개편을 계기로 임직원 소통·협업과 근무 환경 개선을 강조했다.
  • 정 회장은 양재사옥을 로봇·피지컬AI 테스트베드로 삼아 내부 검증을 강화하고, 인재·조직문화 혁신을 통해 AI·로봇 기업으로 도약하겠다고 했다.
  • 그는 자율주행·전기차 경쟁에서 안전과 기술 완성도를 우선하되, 글로벌 경쟁사로부터 배우며 체질 개선과 신기술 강화에 집중하겠다고 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

양재사옥 로봇 서비스 확대…"내부 검증 거쳐 고객에게 내놓을 것"
테슬라·BYD 경쟁엔 "배울 건 배워야…긴장되지만 좋은 기회"
"하드웨어·SW 인재가 중요"…피지컬 AI 전환 위한 조직문화 강조

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 정의선 현대자동차그룹 회장이 양재사옥 로비 리노베이션을 계기로 임직원 소통과 협업의 중요성을 다시 강조했다. 로봇과 인공지능(AI), 자율주행 등 미래 기술 경쟁이 빨라지는 상황에서 현대차그룹이 내부 체질 개선과 기술 완성도를 함께 높여야 한다는 메시지도 내놨다.

현대차그룹 2025년 신년회에서 그룹 임직원들에게 새해 메시지를 전하고 있는 정의선 회장. [사진=현대차그룹]

정 회장은 14일 서울 서초구 현대차·기아 양재 본사 3층 기자실에서 열린 질의응답에서 로비 리노베이션과 관련해 "무엇보다 여기서 일하는 분들이 가장 편하게, 그리고 즐겁게 일하는 것이 제일 중요하다고 생각했다"며 "그 부분에 가장 큰 주안점을 두고 개선을 진행했다"고 말했다.

현대차그룹은 이날 양재사옥 로비 리노베이션에 담긴 철학과 방향성을 임직원과 공유하는 '로비 스토리 타운홀'을 개최했다. 양재사옥 로비는 1년 11개월간의 리노베이션을 거쳐 임직원들이 자유롭게 머물고 아이디어를 나누는 열린 공간으로 재탄생했다.

정 회장은 향후에도 임직원과의 소통을 강화하겠다는 뜻을 밝혔다. 그는 "소통은 계속해서 해왔다"며 "저뿐만 아니라 다른 임원분들도 그렇게 하고 있고, 서로 소통을 많이 하는 것이 제일 중요하기 때문에 계속 강화할 계획"이라고 말했다.

양재사옥에 도입된 로봇 서비스에 대해서는 내부 검증과 실증의 의미를 강조했다. 현대차·기아는 양재사옥에 관수 로봇 '달이 가드너', 배송 로봇 '달이 딜리버리', 의전 및 보안용 로봇 '스팟' 등 3종의 로봇 서비스를 시작했다.

정 회장은 로봇 활용 확대 계획을 묻는 질문에 "여기서 테스트도 많이 하고, 다른 고객들에게 내놓기 전에 내부적으로도 확실하게 검증해서 내보내야 되기 때문에 많이 활용할 계획"이라고 답했다. 이어 "지금 로비에 다니는 로봇들은 계속 있을 것"이라며 "다른 로봇도 가져와서 테스트해 볼 것이고 여러 가지를 다양하게 해볼 생각"이라고 설명했다.

그는 양재사옥이 피지컬 AI 기술의 테스트베드 역할을 할 수 있다고도 했다. 정 회장은 "로봇을 보면서 회사가 가는 방향에 대해 공감할 수 있는 기회가 되고, 로봇이 활동하는 것에 대한 장단점과 개선해야 할 점들도 바로바로 피드백해 주면 반영될 것"이라며 "좋은 테스트베드가 될 것 같다"고 말했다.

현대차그룹이 AI·로봇 기업으로 전환하기 위해 가장 중요한 요소로는 인재와 조직문화를 꼽았다. 정 회장은 "하드웨어 엔지니어와 소프트웨어 엔지니어들이 더 활발하게 일할 수 있고 좋은 아이디어를 낼 수 있도록 만드는 게 중요하다"며 "이과, 공대 등의 우수한 인재들이 더 많이 들어와 본인의 생각을 많이 펼칠 수 있도록 회사에서 돕는 게 중요할 것 같다"고 말했다.

보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스' 연구와 관련해서는 시행착오를 빠르게 극복하는 과정이라고 설명했다. 정 회장은 "자동차만 해왔고 안 해왔던 분야이기 때문에 그 안에서는 소프트웨어가 중요하다"며 "소프트웨어와 하드웨어의 밸런스가 중요하고, 일하는 직원들의 정서나 문화가 잘 융합되게 하는 것이 가장 중요하다"고 말했다.

이어 "안 해왔던 부분에 대해 시행착오를 빨리 하고 에러를 빨리 극복해 더 좋은 것을 신속하게 내놓는 방향으로 진행하고 있다"고 덧붙였다.

자율주행에 대해서는 속도보다 안전을 우선하겠다는 방침을 밝혔다. 정 회장은 "자율주행은 중국과 테슬라가 굉장히 빠르게 하고 있고 웨이모도 잘하고 있다"며 "저희도 광주에 200대를 선행적으로 할 것"이라고 말했다.

다만 그는 "기술은 모자란 부분을 채워나갈 수 있지만 제일 중요한 것은 안전"이라며 "조금 늦더라도 저희는 안전 쪽에 더 많이 포커스를 둬서 할 생각"이라고 강조했다. 이어 "그 기능을 사용하다 문제가 되면 고객 입장에서는 쳐다보기도 싫어질 수 있기 때문에 그 부분에 신경을 많이 쓸 생각"이라고 말했다.

글로벌 전기차 경쟁과 관련해서는 테슬라와 BYD 등 경쟁사의 부상을 위기이자 기회로 평가했다. 정 회장은 "저희에게 중요한 기회이고, 많이 배워서 더 고객들이 좋아할 수 있는 기능이나 상품을 만드는 것이 목표"라며 "전 세계 어느 회사라도 배울 게 있으면 배워야 하고 고객이 더 만족할 수 있는 것을 만들어내는 것이 저희 목표"라고 말했다.

이어 "많이 긴장도 하고, 한편으로는 좋은 기회라고도 생각하고 감사하게 생각하고 있다"고 했다.

최근 중국 베이징 모터쇼 방문 소감에 대해서는 "많이 보고 배웠다"고 말했다. 그는 "굉장히 빠르고 중국 소비자들도 기술에 대한 애착이 강하고 관심도 크다"며 "중국 정부에서도 지원을 많이 하고 있고, 저희보다 훨씬 더 빠르게 모든 게 움직이고 있어서 배울 점이 있다고 생각했다"고 말했다. 이어 "빠르면서도 정확하게 하는 것도 중요하다는 점을 많이 느꼈다"고 덧붙였다.

하반기 국내 신차 경쟁에 대해서는 특정 경쟁 차종을 의식하기보다 자체 기술 완성도를 높이는 데 집중하겠다고 밝혔다. 정 회장은 "국내에서도 현대차와 기아 모두 신차 계획이 다 되어 있다"며 "경쟁사도 신차 발표를 계속 하겠지만 꼭 어느 차종 하나에 타깃을 둔다기보다는 저희가 개발한 기술에 좀 더 확신을 갖고 완성도를 높여서 해나갈 계획"이라고 말했다.

최근 현대차 주가가 70만원을 돌파한 데 대해서는 신중한 태도를 보였다. 정 회장은 "주가는 올라갔다 내려갔다 하는 것이고, 저희가 지속적으로 올라가도록 하는 게 중요하다"며 "일희일비하지 않고 기술이나 품질에 신경을 많이 써야 한다"고 말했다.

중동 정세에 따른 우려도 언급했다. 정 회장은 "우려가 많이 된다"며 "사우디에 공장도 짓고 있는데 조금 늦어질 것 같고, 중동 판매도 아무래도 줄었다"고 말했다. 이어 "전쟁이야 끝나겠지만 끝난 후에 잘 팔 수 있도록 준비를 잘 해야 될 것 같다"고 설명했다.

노사관계에 대해서는 장기적 관점에서 지혜로운 판단이 필요하다고 말했다. 정 회장은 "노사는 오랫동안 같이 생활해오고 일을 해왔던 관계이고 굴곡도 있었다"며 "항상 바른 길을 택해야 회사가 효율적으로 발전할 수 있고, 주주들도 중요하고 국가 발전도 중요하기 때문에 여러 가지를 고려해서 판단해야 할 것 같다"고 말했다.

그는 "우리나라가 6·25 이후 자본주의 사회가 된 기간이 길지는 않기 때문에 여러 가지를 겪고 있는 상황"이라며 "여기서 지혜롭게 잘 만들어 나간다면 전 세계에서도 앞서 나갈 수 있는 기회가 될 것"이라고 말했다.

양재사옥 리모델링을 진행한 이유에 대해서는 당장의 업무 효율성과 아이디어 창출을 꼽았다. 정 회장은 "당장 일하는 데 편하게 해야 되기 때문"이라며 "그래야 좋은 아이디어도 많이 나오고 효율적으로 소통도 하고 최종적으로 좋은 상품이 나올 수 있기 때문에 조금 서둘러서 했다. 사실 좀 늦었다"고 말했다.

로비에 전시된 포니와 기아 3륜차에 대해서는 현대차그룹의 헤리티지를 보여주는 의미가 있다고 설명했다. 그는 "아무래도 헤리티지를 보여주기 위한 것이기도 하고 실물을 보기 쉽지 않은 차들이기 때문에 여기서 일하는 직원분들이 볼 수 있는 좋은 기회인 것 같다"고 말했다.

정 회장은 올해 남은 기간 경영 방향에 대해서는 "상품 기획된 대로 해나가야 할 것"이라며 "경쟁이 워낙 치열하기 때문에 우리가 잘할 수 있는 체질 개선이나 신기술 등을 좀 더 다져나가는 것이 매우 중요한 기간"이라고 강조했다.

chanw@newspim.com

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38년 아시아나 역사 속으로 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 대한항공과 아시아나항공의 통합 작업이 마지막 단계에 들어섰다. 양사는 오는 14일 합병 계약을 체결하고, 오는 12월 17일 '통합 대한항공' 출범을 공식화한다. ◆ 5년 6개월 만에 합병 마침표 대한항공과 아시아나항공은 13일 각각 정기 이사회를 열고 합병계약 체결을 승인했다. 양사 합병 계약 체결은 2020년 11월 17일 대한항공과 아시아나항공의 신주인수계약 체결 이후 5년 6개월여 만이다. 앞서 코로나19 팬데믹에 따른 글로벌 여객 수요 급감으로 아시아나항공의 재무구조와 경쟁력이 약화되자 정부와 채권단은 항공산업 안정화를 위해 총 3조6000억원 규모의 정책자금을 지원했다. 대한항공 B787-10 항공기. [사진=대한항공] 대한항공은 이번 인수·합병 추진 과정에서 아시아나항공의 재무구조 개선과 경영 정상화를 위해 노력했고, 지원받은 공적자금을 전액 상환했다고 설명했다. 대한항공은 통합 항공사 출범을 기반으로 글로벌 항공시장 내 경쟁력을 강화하고 지속 가능한 성장 기반을 마련한다는 계획이다. 이번 합병으로 대한항공은 아시아나항공의 자산과 부채, 권리·의무, 근로자 일체를 승계한다. 합병 후 존속회사는 대한항공이며, 아시아나항공은 소멸한다. 대한항공은 공시를 통해 "합병 및 합병 후 통합 절차(PMI)를 통해 항공기 정비, 지상조업, 기내식 등 운항 인프라의 통합 운영으로 고정비 절감 및 규모의 경제를 실현할 수 있다"고 밝혔다. 이어 "해외 지점 및 영업망의 통합을 통해 중복 관리비용의 절감을 기대할 수 있다"고 설명했다. 합병 비율은 자본시장법령에 따른 기준시가를 바탕으로 대한항공 1 대 아시아나항공 0.2736432로 산정됐다. 이에 따라 대한항공의 자본금은 약 1017억원 증가할 것으로 예상된다. ◆ 안전운항 인가 등 후속 절차 본격화 대한항공은 합병 계약 이후 통합 항공사 운영을 위한 제반 절차에 착수한다. 항공사 안전운항체계의 안정적인 통합에 필요한 운영기준(OpSpecs·Operations Specifications) 변경 인가 등이 대표적이다. 운영기준 변경 인가는 합병 후 존속하는 대한항공의 기존 운항증명(AOC·Air Operator Certificate)을 유지하면서, 아시아나항공이 보유한 항공기와 안전 운항 시스템 전반을 대한항공 운영체계 안으로 통합하기 위한 법적·행정적 절차다. 대한항공은 오는 14일 합병 계약 체결 직후 국토교통부에 합병 인가를 신청한다. 오는 6월 중에는 통합에 따라 변경되는 항공 안전 관련 준수 조건과 제한 사항을 담은 운영기준 변경 인가를 신청할 계획이다. 국내 인허가 절차가 끝나면 해외 항공당국을 대상으로도 운영기준 변경 등 필요한 절차를 순차적으로 진행한다. 조원태 한진그룹 회장. [사진=대한항공] 아시아나항공은 오는 8월께 임시 주주총회를 열고 합병을 결의할 예정이다. 대한항공은 이번 합병이 소규모 합병 요건을 충족하는 만큼 아시아나항공 주주총회와 같은 날 이사회 결의로 주주총회를 갈음할 계획이다. 대한항공은 주주 권익 보호 절차도 병행했다. 대한항공은 "이번 합병이 주주들의 관심이 높은 사안인 만큼 주주 권익 보호 및 개정 상법에 따른 주주충실의무를 준수하기 위해 법무부가 발표한 '기업 조직개편 시 이사의 행위 규범 가이드라인'에서 권고하는 공정성 강화 조치를 충실히 이행했다"고 밝혔다. 대한항공은 자사 ESG위원회가 특별위원회 기능을 수행해 합병 거래 조건의 공정성 등을 별도 심의했다고 설명했다. 또 독립적인 외부 전문가를 통해 합병 가액과 비율의 적정성, 산정 방식의 공정성, 절차의 적정성, 주주 이익 보호 체계를 검증했다. 관련 내용은 증권신고서에 상세히 기재할 예정이다. ◆ 재무 부담 안고 시너지 본격화 대한항공은 재무 측면에서 단기 부담도 언급했다. 아시아나항공이 합병 전 기준 높은 부채비율과 상당 규모의 차입금 및 리스부채를 보유하고 있어 대한항공이 이를 포괄승계하게 되기 때문이다. 대한항공은 "합병 직후 단기적으로 합병 후 존속회사의 부채비율 상승 및 재무레버리지 확대가 불가피할 수 있다"고 밝혔다. 다만 "통합 현금흐름 창출 능력 강화, 중복 비용 절감에 따른 수익성 개선, 확대된 노선 네트워크를 기반으로 한 영업수익 증대를 통해 중장기적으로 재무 안정성이 점진적으로 회복 및 강화될 것으로 기대된다"고 덧붙였다. 대한항공의 아시나아항공 인수 관련 일지. [AI인포그래픽=김정인 기자] 영업 측면에서는 노선 네트워크와 운항 역량 통합이 핵심이다. 대한항공은 이번 합병을 통해 여객 네트워크 통합에 따른 운송 역량 확대와 MRO(항공기 정비·수리·운영) 등 고부가가치 사업 영역으로의 포트폴리오 재편을 추진한다. 대한항공은 "통합 네트워크를 기반으로 한 환승 수요 확대, 글로벌 항공사 동맹 스카이팀(Skyteam) 활용을 통한 코드쉐어 확대, 미주·유럽·동남아 등 핵심 국제선에서의 운항 효율화를 통해 중장기적으로 글로벌 영업 경쟁력이 강화될 것으로 기대된다"고 밝혔다. ◆ 마일리지·서비스 통합도 과제 통합 항공사 출범을 앞두고 안전 운항과 고객 서비스 통합 작업도 속도를 내고 있다. 대한항공은 중복 노선 재배치와 신규 노선 개발을 통해 고객 선택지를 넓히고, 공항 라운지 리뉴얼과 기내식 개편, 공항 터미널 이전 등을 통해 서비스 품질을 높여왔다. 양사 마일리지 통합안은 공정거래위원회 등 관계당국과 협의 중이다. 대한항공은 통합안이 확정되는 대로 고객들에게 안내할 계획이다. 인천 영종도 운북지구에 위치한 제2 엔진 테스트 셀의 모습. [사진=뉴스핌DB] 대한항공은 합병 이후 기존 이원화된 마일리지 프로그램, 지상조업, 기내서비스 운영 체계를 통합해 내부 비효율을 줄이고 원가 절감과 서비스 품질 향상을 추진할 계획이다. 안전 운항을 위한 선제 투자도 진행 중이다. 대한항공은 통합 후 늘어나는 기단과 노선, 인력에 대비해 서울 강서구 본사 종합통제센터(OCC), 객실훈련센터, 항공의료센터를 리모델링하고 업무 시스템을 정비했다. 통합 항공사 출범 직후 운항상 혼란을 줄이기 위해 양사 운항승무원 훈련 프로그램도 표준화했다. 엔진 테스트 셀(ETC), 신 엔진 정비 공장, 인천국제공항 인근 정비 격납고 등 대규모 항공기 정비 시설도 확장하거나 새로 짓고 있다. 대한항공은 통합 항공사 출범으로 국가 항공산업 경쟁력 보존, 인천국제공항 허브 기능 강화, 글로벌 항공 네트워크 확대 등의 효과를 기대하고 있다. 합병 기일은 오는 12월 16일이다. 통합 대한항공은 합병 이튿날인 12월 17일 출범한다. 이에 따라 아시아나항공 브랜드는 출범 38년 만에 역사 속으로 사라지게 된다. kji01@newspim.com 2026-05-13 17:38
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조국, 평택을 유세 중 이마 부상 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 조국 조국혁신당 대표가 유세 도중 이마를 문에 부딪치는 사고로 눈 부위에 멍이 들었지만, 예정된 일정을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다. 조 대표는 13일 페이스북을 통해 "어제 일정 중 이마를 문에 세게 부딪히는 작은 사고가 났다"며 "자고 일어나니 눈두덩이가 붓고 멍이 들었다"고 했다. 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 조국 조국혁신당 대표가 유세 도중 이마를 문에 부딪치는 사고로 눈 부위에 멍이 들었다고 13일 밝혔다. [사진=조국 페이스북] 조 대표는 이날 오전 MBC 라디오 프로그램 '김종배의 시선집중' 인터뷰를 마친 뒤 자신이 거주 중인 평택 안중의 병원을 찾아 치료를 받았다고 했다. 그러면서 "주사도 맞고 약도 받았다"며 "의사, 간호사 선생님들의 환대와 내원하신 주민들의 응원에 감사했다"고 했다. 이어 동네 카페를 찾은 사실도 전하며 "소염제가 조금 독할 수 있으니 뭐라도 먹고 약을 먹으라는 당부를 들었다"고 설명했다. 그러면서 "내부가 마치 도서관 또는 화랑 같다"며 "조용히 독서하기 좋지만 저는 독서할 여유가 없다"고 했다. 조 대표는 이후 추가로 올린 글에서 문재인 정부 청와대 출신 인사들이 선거사무소를 찾았다고 밝혔다. 그는 "문재인 정부 청와대에서 근무했던 실장, 수석, 비서관님들이 선거사무소로 오셨다"며 "오른쪽 눈에 멍이 든 걸 보시고 놀라셨지만 '액땜'했다고 격려해주셨다"고 했다. 또 "거리에서 뵙는 시민들도 깜짝 놀라신다"며 "관리를 잘못한 점 죄송하다"고 적었다. 이어 "멍이 완전히 사라지는 데는 2~3일 걸릴 것 같다"면서도 "멍든 눈으로도 뚜벅이는 계속된다"고 강조했다. chogiza@newspim.com 2026-05-13 14:28

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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