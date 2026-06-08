[깐부회동 시즌2] 젠슨 황 "새만금은 한국 AI 밸리"…정의선과 데이터센터 구축 논의

현대차 양재 사옥서 회동…"AI 모든 모빌리티에 적용 협력"

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 새만금을 한국의 'AI 밸리'로 칭하며 데이터센터 구축 가능성을 언급했다. 정의선 현대자동차그룹 회장이 새만금 프로젝트를 제안한 가운데, 양측은 인공지능(AI) 인프라와 로보틱스, 데이터센터 시스템 협력 방안을 논의했다.

젠슨 황 CEO는 8일 서울 서초구 현대자동차그룹 양재 사옥을 방문해 정의선 현대차그룹 회장과 회동한 뒤 기자들과 만나 "한국은 AI 톱 국가 중 하나"라며 "그런 면에서 ES(정의선 회장)가 한국 'AI 밸리'인 새만금에 투자하는 게 어떠냐고 제안했다"고 말했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 현대자동차그룹 양재 사옥에서 임직원들을 향해 연설을 하고 있다. [사진=이찬우 기자]

이어 "그래서 저는 '훌륭한 삼겹살이 있다면 그렇게 하겠다'고 답했다"며 새만금에서 엔비디아 데이터센터와 관련한 논의가 이뤄진 데 대해 기대감을 드러냈다.

황 CEO는 한국의 AI 인프라 확충 필요성도 강조했다. 그는 "한국 AI 인프라는 현재 적지만 AI는 자동차처럼 공장이 필수적"이라며 "한국은 로봇도 만들고 있기 때문에 AI 공장이 필요하다. 이 두 분야는 중요한 투자 분야가 될 것"이라고 말했다.

정 회장도 새만금 프로젝트와 관련한 논의 내용을 설명했다. 정 회장은 "AI, 로보틱스가 들어가는 새만금 프로젝트를 젠슨 황 CEO에게 설명했다"며 "함께 할 의향이 있으면 함께 해서 더 완벽한 AI와 로보틱스, 데이터센터 시스템을 만들자는 것에 관해 이야기를 나눴다"고 밝혔다.

이어 "엔비디아와 같이 일할 수 있다는 것은 매우 행운"이라며 "젠슨 황 CEO의 창업정신이 저희 정주영 선대 회장과 맞닿아 있고 같은 생각이어서 마치 할아버님과 같이 일하는 생각으로 일하고 있다"고 말했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 정의선 현대차그룹 회장이 8일 현대자동차그룹 양재 사옥에서 인사를 나누고 있다. [사진=이찬우 기자]

황 CEO는 AI를 활용한 미래 모빌리티 개발을 위해 현대차그룹과 협력을 확대하겠다는 뜻도 분명히 했다. 그는 "ES는 기술 개발에 있어 안전을 제일 중요시하고, 안전은 우리 협력 논의의 가장 중요한 주제"라며 "정 회장과 안전한 모빌리티에 대해 계속해서 이야기했다"고 말했다.

이어 "두 회사는 더 깊은 파트너십을 이어왔고, 모빌리티 파트너십은 자율주행, 로보택시 등으로 확대되고 있다"며 "우리는 AI를 모든 형태의 모빌리티에 적용하기 위해 협력할 것이다. 미래 모빌리티는 놀라울 것"이라고 강조했다.

로보틱스 협력도 주요 의제로 다뤄졌다. 황 CEO는 "어떻게 하면 로보틱스 분야에서 협력을 가속화하고 이를 현장에 적용할 수 있을지 논의했다"며 "현재 로보틱스의 산업화는 매우 가까워졌다"고 말했다.

이어 "현대차그룹이 가진 플랫폼을 어떻게 보편적으로 적용할지, 또 AI와 로보틱스, 공장을 모두 통합해 미래 제조업에서 어떻게 활용할지를 논의했다"고 설명했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 현대자동차그룹 양재 사옥에서 관계자들과 함께 현장 일정을 소화하고 있다. [사진=이찬우 기자]

이날 회동은 엔비디아 최고경영진의 현대차그룹 양재 사옥 방문 일정의 일환으로 이뤄졌다. 엔비디아 측에서는 젠슨 황 CEO와 메디슨 황 등이, 현대차그룹에서는 정의선 회장과 장재훈 부회장, 박민우 사장, 김흥수 부사장 등이 참석했다.

황 CEO는 이날 오후 1시30분께 현대차그룹 양재 사옥 동관 출입구에 도착했다. 정 회장과 현대차그룹 경영진은 입구에서 황 CEO 일행을 맞이했다. 황 CEO가 사옥 로비에 들어서자 임직원들의 환호가 이어졌고, 황 CEO는 사인 요청과 사진 촬영에 응하며 현장 분위기를 이어갔다. 정 회장도 직원들과 함께 셀카를 찍고 사인을 하며 소통했다.

회동에 앞서 황 CEO는 현대차그룹의 주요 모빌리티 기술과 제품을 둘러봤다. 수소전기차 넥쏘와 자동수소충전로봇을 시작으로 현대차 최초의 승용차 포니, 기아의 3륜차 T600 등 헤리티지 전시물을 관람했다. 황 CEO는 포니를 가리키며 "현대 브랜드의 첫 차"라고 말한 뒤 엄지를 치켜세웠다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 서울 서초구 현대자동차그룹 양재 사옥에서 차량에 탑승한 채 손을 흔들며 인사하고 있다. [사진=이찬우 기자]

이어 식물에 물을 주는 관수로봇과 보스턴다이내믹스의 4족 보행 로봇 스팟, 기아 목적기반차량(PBV) PV5 등을 살펴봤다. 양재 사옥에서 보안·순찰용으로 활용되는 스팟이 영어로 출입증 확인을 요청하자, 황 CEO는 "그럼 제 신용카드를 드릴게요"라고 농담해 현장에 웃음이 터졌다.

황 CEO는 PV5 운전석에 직접 앉아 운전하는 듯한 포즈를 취하고 차량 내부 곳곳을 살폈다. 또 계단형 광장 공간인 '아고라'에서는 평행을 유지하며 방지턱을 지나는 모베드 시연을 관람했다. 황 CEO는 "오프로드 차량용으로 정말 좋겠다"며 "더 큰 버전이 나오면 오프로드에서 대단할 것"이라고 평가했다.

황 CEO는 임직원들을 향한 즉석 스피치에서 현대차그룹을 "세계 최고 수준의 제조업 기업이자 모빌리티 분야의 거인"이라고 평가했다. 그는 "AI의 다음 물결은 모빌리티와 피지컬 AI"라며 "지금이 바로 현대차의 시간"이라고 말했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 현대자동차그룹 양재 사옥에서 현대차그룹 관계자와 인사를 나누고 있다. [사진=이찬우 기자]

황 CEO는 한국에 대한 애정도 드러냈다. 그는 "한국의 기술은 엔비디아와 같이 성장했다"며 "한국 청년들은 엔비디아와 초창기에 사랑에 빠졌고 나도 한국과 사랑에 빠졌다"고 말했다. 이어 "나와 한국의 관계는 오래됐고, 정의선 회장 등 많은 친구를 갖고 있다"며 "나를 행복하게 하고 환영해줘서 매우 감사하다"고 덧붙였다.

업계에서는 이번 회동이 현대차그룹의 모빌리티 제조 역량과 엔비디아의 AI 컴퓨팅 기술을 결합하는 중요한 계기가 될 것으로 보고 있다. 현대차그룹은 SDV, 자율주행, 로보틱스, PBV, 스마트팩토리 등 미래 모빌리티 전환을 추진하고 있으며, 엔비디아는 AI 반도체와 데이터센터, 자율주행 컴퓨팅 플랫폼, 디지털 트윈 등에서 글로벌 영향력을 확대하고 있다.

특히 새만금 데이터센터 구축 가능성까지 언급되면서 양사의 협력 범위는 차량용 AI와 자율주행을 넘어 AI 인프라, 로보틱스, 미래 제조 시스템으로 확장될 가능성이 커졌다.

chanw@newspim.com