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"6월 모평 국어, 작년 수능보다 쉬웠다…EBS 연계 체감도 높아"

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  • EBS는 4일 2027학년도 수능 6월 모의평가 국어영역이 지난해 수능보다 다소 쉽게 출제됐다고 밝혔다.
  • 지문 정보량과 구조를 조정해 학교 교육과 EBS 연계교재 학습만으로도 해결 가능하도록 하고 공교육 중심 출제 기조를 유지했다.
  • 변별력 문항은 일부 독서·문학·선택과목 문항에 한정됐으며 신유형 없이 기존 평가 방식과 기출 수준에서 대비 가능한 시험이었다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

지문 정보량·구조 단순화…학교 수업으로 대비 가능
독서 4개 지문 모두 EBS 연계…적정 변별력 확보
"신유형 사실상 없어"…기출 학습 중요성 재확인

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 6월 모의평가 국어영역이 지난해 수능보다 다소 쉽게 출제된 것으로 분석됐다.

지문의 정보량과 구조를 조정해 학교 교육을 통해 학습한 독해력만으로도 문제를 해결할 수 있도록 했고, EBS 수능 연계교재 활용을 통해 공교육 중심 출제 기조를 유지했다는 평가다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 시행일인 4일 오전 송파구 잠신고등학교에서 학생들이 시험 준비를 하고 있다. 2026.06.04 photo@newspim.com

EBS는 4일 '2027학년도 수능 6월 모평 국어영역 출제 경향' 브리핑에서 이번 시험이 2015 개정 교육과정의 성취기준과 교과서 핵심 개념을 충실히 반영해 출제됐다고 밝혔다. 전반적인 난이도는 지난해 수능보다 쉬웠고, 지난해 6월 모평과 유사한 수준이라는 설명이다.

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한병훈 예산여고 교사는 "정보량이 적정하고 복잡하지 않은 구조의 지문이 출제됐고, 문항 해결에 필요한 정보를 충분히 파악할 수 있는 수준이었다"며 "연계 체감도 또한 높여 수험생들의 시험 준비 부담을 경감하고자 하는 원칙이 충실히 구현됐다"고 설명했다.

이번 모평은 공통과목인 독서·문학과 선택과목인 화법과 작문, 언어와 매체로 구성됐다. 문항은 지문 내용을 정확히 이해하면 정답을 도출할 수 있도록 설계됐으며, 교육과정의 핵심 개념과 내용을 바탕으로 적정 수준의 변별력을 확보하는 데 초점을 맞췄다.

특히 EBS 연계가 두드러졌다. 전체 문항 가운데 53.3%인 24문항이 EBS 수능 연계교재와 연계됐다. 독서 영역에서는 출제된 4개 지문 모두가 EBS 교재의 제재를 활용했고, 문학 영역에서는 8개 작품 중 4개 작품이 연계교재에서 출제됐다.

한 교사는 "현대소설은 지문의 대부분이 EBS 수능 연계교재에 수록된 장면과 일치했다"며 "화법과 작문, 언어와 매체에서도 연계교재를 통해 다뤄진 문항 아이디어와 핵심 개념이 활용됐다"고 말했다.

그러면서 "EBS 연계교재를 충실히 학습한 수험생들은 지문 독해와 문제 해결에 큰 도움을 받았을 것"이라며 "이번 시험은 교육과정의 핵심 개념을 충실히 학습하고 EBS 연계교재를 통해 독해 능력을 키우는 것이 중요하다는 점을 보여준다"고 평가했다.

변별력 있는 문항으로는 독서 영역 13번과 15번이 꼽혔다. 13번은 정보 비대칭 상황에서 정부 개입의 필요성을 실제 사례에 적용하는 문제였고, 15번은 라플라스식을 활용해 기포 현상을 이해하는 문항이었다.

한 교사는 특히 13번 문항에 대해 "정보 비대칭 상황에 대한 정부 개입의 입장을 구체적 사례에 적용할 수 있어야 한다"며 "정부 개입에 대한 엇갈린 주장을 정확히 이해하고 적용해야 선지의 정오를 판단할 수 있었을 것"이라고 설명했다.

문학 영역에서는 화자와 자연의 관계를 파악하는 24번 문항과 소설 속 인물의 심리를 추론하는 20번 문항이 주요 변별 문항으로 분석됐다. 특히 20번 문항은 인물의 행동과 신체 반응을 통해 내면 심리를 추론하는 능력을 평가하는 문제였다.

한 교사는 "직접적으로 드러나지 않은 인물의 심리를 다양한 근거를 통해 추론하는 활동은 교과서 학습 과정에서 자주 다뤄지는 내용"이라며 "학생들이 학교 교육에서 경험한 학습 내용을 문항 해결에 활용할 수 있도록 했다는 점에서 교육적 의미가 큰 문항"이라고 평가했다.

선택과목에서는 화법과 작문 40번, 언어와 매체 37번 문항이 변별력을 갖춘 문제로 꼽혔다. 다만 지문과 보기에서 필요한 정보가 충분히 제공돼 이를 정확하게 연결하고 적용할 수 있었다면 해결 가능한 수준이었다는 분석이다.

신유형 문항은 사실상 없었던 것으로 평가됐다. 한 교사는 "기존의 유형을 깨뜨리는 새로운 유형은 사실상 보이지 않았다"며 "평가원이 지속적으로 요구해 온 사고 과정을 안정적으로 묻는 방식으로 출제됐다"고 밝혔다.

그러면서 "학생들이 학교 교육과 기출 학습을 충실히 했다면 충분히 대비할 수 있는 시험이었다"며 "기출에서 물어온 평가 방식과 사고 과정을 동일하게 묻고 있기 때문에 기출 학습이 매우 중요하다"고 강조했다.

jane94@newspim.com

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