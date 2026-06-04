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평가원 "6월 모평, 사교육 의존 문항 배제…공교육 범위서 변별력 확보"

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  • 한국교육과정평가원은 4일 전국 고교와 지정학원에서 2027학년도 수능 6월 모의평가를 실시했다.
  • 평가원은 사교육 의존 문항을 배제하고 공교육 범위 안에서 변별력 있는 적정 난이도 문항을 배치했다고 밝혔다.
  • EBS 연계율은 영역별 문항 수 기준 50% 수준을 유지했고, 이번 모평 결과는 2027학년도 수능 출제 방향과 난이도 조정에 활용될 예정이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

4일 오전 8시40분부터 전국 고교·지정학원서 실시
"EBS 연계율 50% 수준…선택과목 유불리 최소화"
2027학년도 수능 출제 방향·난이도 반영 예정

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가가 실시된 가운데, 한국교육과정평가원은 사교육을 통해 반복 훈련한 문제풀이 기술만으로 접근할 수 있는 문항은 배제했다고 밝혔다. 고교 교육과정 안에서 충분히 풀 수 있으면서도 수험생 간 변별력을 확보할 수 있도록 적정 난이도의 문항을 고르게 배치했다는 설명이다.

4일 평가원에 따르면 6월 모평은 4일 오전 8시 40분부터 전국 2124개 고등학교와 564개 지정학원에서 동시에 실시되고 있다. 

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 =2026년 대학수학능력시험 6월 모의평가 시행일인 4일 오전 서울 금천구 금천고등학교에서 학생들이 답안지를 작성하고 있다.2025.06.04 photo@newspim.com

이번 6월 모평은 오는 11월 치러질 2027학년도 수능의 출제 방향과 난이도를 가늠할 수 있는 시험이다. 재학생과 졸업생이 함께 응시하는 올해 첫 수능 모평라는 점에서 수험생 집단의 학력 수준과 영역별 난도 조정 방향을 살펴볼 주요 지표로 꼽힌다.

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올해 모평은 기존 통합형 수능 체제에 따라 시행됐다. 국어와 수학, 직업탐구 영역은 '공통과목+선택과목' 구조로 출제됐고 사회·과학탐구 영역은 17개 과목 가운데 최대 2개 과목을 선택할 수 있도록 했다. 영어와 한국사, 제2외국어·한문 영역은 절대평가 방식으로 치러졌다.

평가원은 "고등학교 교육과정의 내용과 수준을 충실히 반영하고 대학 교육에 필요한 수학 능력을 측정하는 데 초점을 맞춰 전 영역을 출제했다"고 설명했다. 학교 수업을 통해 학습한 능력을 평가할 수 있도록 핵심적이고 기본적인 내용을 중심으로 문항을 구성했다는 것이다.

이미 출제된 적이 있는 내용이라도 교육과정상 중요한 개념은 문항 형태와 접근 방식, 발상 등을 바꿔 다시 출제할 수 있도록 했다. 기본 개념에 대한 이해와 적용 능력뿐 아니라 주어진 상황을 분석하고 추리하며 문제를 해결하는 사고력도 함께 측정하도록 했다.

문항별 배점은 교육과정상 중요도와 사고 수준, 난이도, 풀이에 필요한 시간 등을 종합적으로 고려해 차등 적용했다.

사교육 의존도가 높은 문항을 배제하겠다는 기조도 반영됐다. 평가원은 "사교육에서 반복적으로 익힌 문제풀이 기술에 의존해야 유리한 문항은 배제하고 공교육 범위 안에서 변별력을 확보할 수 있도록 적정 난이도의 문항을 고르게 출제했다"고 밝혔다.

영역별로는 국어와 영어에서 출제 범위에 맞춰 다양한 소재의 지문과 자료를 활용했다. 수학과 사회·과학탐구, 직업탐구, 제2외국어·한문 영역은 각 교과 특성을 반영해 사고력 중심 평가가 이뤄지도록 했다. 필수 영역인 한국사는 우리 역사에 대한 기본 소양을 평가한다는 취지에 맞춰 핵심 내용을 중심으로 평이하게 출제했다.

선택과목 간 유불리 가능성을 줄이는 데도 초점을 뒀다. 국어와 수학처럼 선택과목이 있는 영역에서는 과목 선택에 따라 특정 수험생이 지나치게 유리하거나 불리해지지 않도록 문항 구성과 난이도를 조정했다.

EBS 수능 교재와의 연계율은 영역·과목별 문항 수 기준 50% 수준으로 유지됐다. 국어는 53.3%, 수학은 55.6%였고 영어와 한국사, 사회탐구, 과학탐구, 직업탐구, 제2외국어·한문은 각각 50.0%로 나타났다.

연계 방식은 직접 출제가 아닌 간접 연계 방식으로 이뤄졌다. 영역별 특성에 따라 EBS 교재에 담긴 개념과 원리, 지문, 자료, 핵심 제재, 논지 등을 활용하거나 문항을 변형·재구성하는 방식이다. 평가원은 "도표와 그림, 지문 등 연계 교재의 자료를 활용해 수험생의 연계 체감도를 높이고자 했다"고 설명했다.

연계 대상 교재는 올해 고등학교 3학년을 대상으로 발간된 EBS 수능 교재 가운데 평가원이 감수한 교재와 이를 활용한 강의다. 국어는 수능특강 독서·문학·화법과 작문·언어와 매체 등 4책, 수학은 수학Ⅰ·수학Ⅱ·확률과 통계·미적분·기하 등 5책이 포함됐다. 영어는 영어·영어듣기·영어독해연습 등 3책이 연계 대상이다.

탐구 영역에서는 사회탐구 9개 과목, 과학탐구 8개 과목, 직업탐구 6개 과목의 수능특강 교재가 각각 연계됐다. 제2외국어·한문 영역은 독일어Ⅰ, 프랑스어Ⅰ, 스페인어Ⅰ, 중국어Ⅰ, 일본어Ⅰ, 러시아어Ⅰ, 아랍어Ⅰ, 베트남어Ⅰ, 한문Ⅰ 등 9개 과목이 대상이다.

이번 모평은 수험생에게 본수능 준비 방향을 점검할 기회를 제공하는 동시에 평가원이 2027학년도 수능 출제 방향과 난이도를 조정하는 데 참고 자료로 활용될 전망이다.

jane94@newspim.com

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