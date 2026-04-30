[특징주] 건설주, 증권가 투자의견 하향에 급락…GS건설 7%↓

AI 핵심 요약beta
- 30일 GS건설 등 주요 건설주가 투자의견 하향과 밸류에이션 부담으로 일제히 약세를 보였다.
- 신한·미래에셋증권이 대우건설 투자의견을 매수에서 중립으로 조정했으며 PBR 4배 수준으로 차익 실현 매물이 출회되고 있다.
- 다만 원전 사업 중심의 구조적 경쟁력 강화로 중장기 성장성에 대해서는 긍정적 평가가 유지되고 있다.
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중장기 성장성은 여전히 긍정
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 건설 관련 종목이 증권가의 투자의견 하향 조정과 밸류에이션 부담 부각에 동반 약세를 보이고 있다.
30일 한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 4분 기준 GS건설은 전 거래일보다 2900원(6.95%) 내린 3만8800원에 거래되고 있다. 같은 시각 대우건설(-4.61%), DL이앤씨(-4.45%), 현대건설(-4.15%), 삼성물산(-2.92%) 등 주요 건설주도 일제히 하락세다.
최근 건설주는 원전 수주 기대감 등에 힘입어 급등했지만, 단기 상승에 따른 밸류에이션 부담이 커지면서 차익 실현 매물이 출회되고 있는 것으로 풀이된다.
신한투자증권과 미래에셋증권은 최근 대우건설의 투자의견을 '매수'에서 '중립'으로 하향 조정했다. 1분기 호실적과 원전·액화천연가스(LNG) 플랜트 등 해외 수주 기대에도 불구하고 관련 기대감이 이미 주가에 상당 부분 반영됐다는 판단이다.
김선미 신한증권 연구원은 "연초 이후 주가가 큰 폭으로 오르며 2026년 예상 주가순자산비율(PBR)이 4배에 달한다"며 "지금은 숨 고르기가 필요하다"고 말했다.
다만 중장기 성장성에 대해서는 긍정적인 시각이 유지되고 있다. 원전 사업을 중심으로 국내 건설사의 경쟁력이 강화되고 있는 만큼 향후 수주 확대 가능성이 유효하다는 분석이다.
류태환 유진투자증권 연구원은 "국내 건설사의 원전 모멘텀은 단순한 이벤트성이 아니라 구조적인 경쟁력에 기반한 흐름"이라며 "수주 실적과 주가 간 괴리가 커지고 있지만, 중장기적인 관점에서 접근할 필요가 있다"고 강조했다.
rkgml925@newspim.com