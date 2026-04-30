민형배, 전남광주특별시장 예비후보 등록…"소통 중심 선거캠페인"

AI 핵심 요약beta
- 민형배 더불어민주당 예비후보가 30일 예비후보 등록을 했다.
- 의원직 사퇴 후 선거 준비에 돌입하며 시민 중심 정책을 강조했다.
- 현장 소통 캠페인과 통합 5대 원칙으로 전략을 구체화한다.
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[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 예비후보가 6·3 지방선거를 앞두고 본격 행보에 나섰다.
민 예비후보는 30일 오전 광주 서구 광주시선거관리위원회를 찾아 예비후보 등록을 마쳤다. 전날 의원직을 사퇴한 데 이어 하루 만에 선거 준비에 돌입한 것이다.
민 예비후보는 현장에서 <뉴스핌> 기자와 만나 "초대 통합특별시를 이끄는 사람을 뽑는 역사적인 선거인 만큼 준비를 잘 해야될 시점이라고 생각한다"고 말했다.
이어 "시장직 수행 방향에 대한 체계적인 정리가 우선"이라며 "특별시 출범 취지에 부합하는 정책이 무엇인지 고민하고 이는 후보가 아닌 시민의 생각에서 출발해야 한다"고 말했다.
또 "현장 중심의 대화와 소통을 핵심 키워드로 삼아 선거 캠페인을 전개하겠다"고 강조했다.
민 예비후보는 성장통합·균형통합·기본소득·녹색도시·시민주권 등 '통합 5대 원칙'을 제시하고 세부 전략을 구체화하고 있다.
bless4ya@newspim.com