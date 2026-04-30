넥스트바이오메디컬, 넥스파우더 임상 결과 DDW서 발표

AI 핵심 요약beta
- 넥스트바이오메디컬이 30일 넥스파우더의 대장 ESD 후 사용 RCT 결과를 DDW 2026 주요 세션에 선정됐다고 밝혔다.
- 발표는 5월 2일부터 5일까지 미국 시카고 DDW 학회에서 진행된다.
- 넥스파우더는 Medtronic 통해 해외 판매되며 일본 등 주요 시장 확대 중이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 넥스트바이오메디컬이 개발한 내시경용 창상 피복재 넥스파우더의 대장 내시경 점막하 절제술(ESD) 후 사용에 대한 한국 대규모 무작위 대조 임상시험(RCT) 결과가 미국 시카고에서 열리는 DDW 2026(Digestive Disease Week)의 내시경 분야 주요 발표 세션에 선정됐다고 30일 밝혔다.
회사에 따르면 발표는 오는 5월 2일부터 5일까지 미국 시카고에서 열리는 DDW 학회 기간 중 진행될 예정이다. 이 세션은 제출된 초록 중 학술적 중요성, 임상적 파급력, 연구 완성도 등을 종합 평가해 제한적으로 선정되는 주요 발표 무대다.
DDW는 매년 1만3000명 이상의 소화기내과 의료진과 연구자가 참가하는 세계 최대 규모의 국제 소화기 학술대회다. 미국 주요 소화기 관련 학술단체들이 공동 주관하며 최신 임상 연구와 의료기술이 발표되는 학술 교류의 장이다.
회사에 따르면 이번 발표는 넥스파우더의 대장 ESD 후 사용 관련 임상시험 결과를 국제 학술 무대에서 소개하는 기회가 될 것으로 기대하고 있다.
한편 넥스파우더는 글로벌 의료기기 기업 Medtronic을 통해 해외 주요 시장에서 판매되고 있으며, 미국, 유럽, 일본 등 주요 시장 진출과 함께 최근 사우디아라비아, 인도, 브라질 등에서 추가 인허가를 확보했다. 일본 시장에서는 지난해 9월 Century Medical Inc.(CMI)를 통해 공식 출시되며 아시아 주요 시장 확대에도 나서고 있다.
nylee54@newspim.com