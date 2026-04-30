SG, '제7회 건설교통신기술 창작 공모전' 장려상 수상

AI 핵심 요약beta
- SG가 30일 제7회 건설교통신기술 창작 공모전에서 장려상을 받았다.
- 에코스틸아스콘의 BMW 드라이빙센터 시공 사례로 친환경성과 우수성을 인정받았다.
- 슬래그 활용으로 자원 절감과 내구성을 높여 ESG 경영에 기여한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 아스콘 전문기업 SG가 제7회 건설교통신기술 창작 공모전에서 장려상을 수상했다고 30일 밝혔다.
SG 기술연구소는 BMW 드라이빙센터에 적용된 친환경 도로포장 기술 '에코스틸아스콘'의 시공 사례로 수상했다. 심사위원회는 실제 현장 적용 사례를 바탕으로 기술의 우수성과 친환경성을 평가했다.
회사에 따르면 에코스틸아스콘은 제철 공정에서 발생하는 부산물인 슬래그를 활용한 친환경 아스팔트 혼합물이다. 천연 골재 사용을 줄여 자원 절감과 환경 보호에 기여하면서도 일반 아스팔트 대비 우수한 내구성과 강도를 확보했다. 중차량 통행이 많은 도로에서도 안정적인 성능을 구현할 수 있어 장기 유지보수 비용 절감 효과가 기대된다.
또한 배수성과 미끄럼 저항성을 높여 주행 안전성을 강화한 것도 특징이다. 재활용 자원을 활용해 탄소 배출 저감에 기여하는 등 환경·지배·사회구조(ESG) 경영 측면에서도 의미 있는 기술로 평가받고 있다.
SG 관계자는 "이번 수상은 에코스틸아스콘의 기술력과 친환경 가치가 대외적으로 인정받은 결과"라며 "앞으로도 지속가능한 건설 기술 개발과 적용 확대를 통해 친환경 인프라 시장 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.
한편 SG는 친환경 건설소재 분야에서 지속적인 연구개발을 진행 중이며, 지난 9일에는 조달청 관계자들이 본사를 방문해 생산 설비와 공급망 운영 현황을 점검했다.
nylee54@newspim.com