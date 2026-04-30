대웅제약, 美 제너럴 프록시미티에 전략적 투자…차세대 신약기술 확보

AI 핵심 요약beta
- 대웅제약은 30일 FMI와 함께 미국 제너럴 프록시미티에 전략적 투자를 단행했다.
- 유도 근접 기술 확보와 글로벌 협력 확대를 목적으로 추진했다.
- 공동 연구 및 기술 협력을 통해 혁신 신약 개발에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 대웅제약은 프리마인드 그룹이 설립한 벤처캐피털 펀드 프리마인드 인베스트먼트(FMI)와 함께 미국 바이오테크 기업 제너럴 프록시미티(General Proximit)에 전략적 투자를 단행했다고 밝혔다.
이번 투자는 차세대 신약 개발 방식으로 주목받는 '유도 근접(Induced Proximity)' 기술을 확보하고, 글로벌 협력 기반을 확대하기 위한 목적으로 추진됐다.
유도 근접 기술은 질병에 관여하는 단백질과 이를 제어할 수 있는 다른 단백질을 의도적으로 가까이 붙여 단백질의 기능을 조절하는 방식이다. 기존 약물 개발이 특정 결합 부위에 적합한 약물을 설계하는 데 초점을 맞췄다면, 이 기술은 표적 단백질과 조절 단백질을 동시에 연결해 기능을 조절하도록 유도하는 것이 특징이다. 이를 통해 기존 방식으로 접근이 어려웠던 '언드러거블(치료 표적이 되기 어려운)' 단백질까지 공략할 수 있어 치료 영역 확대가 기대된다.
2019년 설립된 제너럴 프록시미티는 '이펙톰(Effectome)' 스캐닝 기술을 기반으로 유도 근접 치료제를 발굴하는 플랫폼을 보유하고 있다. 단백질 간 선택적 결합을 유도해 특정 단백질의 기능을 정밀하게 조절함으로써 기존에 공략이 어려웠던 타깃까지 연구 범위를 확장할 수 있는 차세대 접근법으로 평가된다. 현재 항암, 심혈관·대사질환, 신경퇴행성 질환 등 다양한 분야에서 신약 파이프라인을 확대하고 있다.
이 회사는 애브비, 아스텔라스제약, 오노약품공업, 브리스톨 마이어스 스큅 등 글로벌 제약사로부터 '골든 티켓 어워드'를 수상하며 기술력을 인정받았다. 해당 상은 유망 스타트업이 실험실 단계 연구를 임상 개발로 발전시킬 수 있도록 지원하는 프로그램이다. 또한 미국 정부 연구기관인 ARPA-H와 National Cancer Institute로부터 연구 지원을 확보했다. 특히 지난해에는 다이이찌산와 공동 연구 계약을 체결하며 항암 치료제 개발 협력을 진행하는 등 글로벌 파트너십을 확대하고 있다.
대웅제약과 FMI는 이번 투자를 계기로 제너럴 프록시미티와 전략적 관계를 구축하고, 향후 공동 연구 및 기술 협력 등 중장기 협업 기회를 모색할 계획이다. 유도 근접 기반 신약 개발 플랫폼을 활용한 혁신 치료제 개발 가능성을 검토하며 글로벌 시장 경쟁력 확보에 나선다는 방침이다.
박성수 대웅제약 대표는 "제너럴 프록시미티의 유도 근접 기술은 기존 신약 개발의 한계를 극복할 수 있는 혁신적 접근법으로 높은 전략적 가치를 지닌다"며 "긴밀한 협력을 통해 혁신 신약 개발을 위한 파트너십을 공고히 구축해 나가겠다"고 말했다.
이번 투자는 단순 재무적 투자를 넘어 차세대 신약 개발 기술 확보와 글로벌 협력 네트워크 확대를 동시에 추진한다는 점에서 의미가 있다. 대웅제약은 앞으로도 유망 바이오 기업에 대한 전략적 투자를 지속 확대할 계획이다.
sykim@newspim.com