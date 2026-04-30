재영솔루텍, 주식병합 후 오늘부터 거래 재개

AI 핵심 요약beta
- 재영솔루텍이 30일 주식병합 마무리 후 거래 재개한다고 밝혔다.
- 2월 5대1 주식병합으로 액면가 2500원, 발행주식 2337만주로 줄었다.
- 작년 매출 1645억원, 영업이익 107억원 기록하며 OIS 매출 202% 증가했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 재영솔루텍은 주식병합 절차를 마무리하고 오늘부터 주식 거래가 재개된다고 30일 밝혔다.
회사는 지난 2월 5대 1 주식병합을 결의했으며, 1주당 액면가는 기존 500원에서 2,500원으로 변경됐다. 발행주식 총수는 1억1689만7560주에서 2337만9512주로 감소했다.
회사에 따르면 지난해 연결기준 매출액은 1,645억원, 영업이익은 107억원을 기록했다. 이는 전년 대비 각각 48%, 7% 증가한 수치다. 특히 광학식 손떨림 보정장치(OIS) 매출이 전년 대비 202% 증가하며 성장을 주도했다.
재영솔루텍은 고사양 카메라 액추에이터 채택 모델 확대와 OIS 제품 비중 증가를 바탕으로 성장세를 이어가고 있다. 회사가 선제적으로 개발한 하이브리드 OIS는 생산 수율 안정화와 공정 효율 개선이 진행되면서 실적 개선에 기여하고 있다.
재영솔루텍 관계자는 "이번 주식병합은 적정 유통주식 수 유지와 기업가치 제고를 위한 중요한 전환점"이라며 "OIS를 중심으로 한 고사양 제품 확대, 생산 수율 안정화, 수익성 개선을 바탕으로 실적 성장과 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com