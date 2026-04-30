노랑풍선, 'DMZ 평화의길' 트래킹 기획전 운영

AI 핵심 요약beta
- 노랑풍선이 30일 강원특별자치도 DMZ 접경지역을 중심으로 체험형 트래킹 기획전을 운영한다고 밝혔다.
- 철원, 화천, 양구, 인제, 고성 등 5개 지역의 평화의 길을 기반으로 각 지역 주요 관광지를 연계한 코스를 구성했다.
- 산책부터 역사 체험, 경관 감상까지 여행객의 다양한 목적에 맞춘 맞춤형 트래킹 코스를 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 노랑풍선이 강원특별자치도 DMZ 접경지역을 중심으로 한 체험형 트래킹 기획전을 운영한다고 30일 밝혔다.
산림청이 올해 1월 발표한 '2025년도 등산 등 숲길체험 국민의식 실태조사'에 따르면 성인 남녀의 73%가 월 1회 이상 등산이나 숲길 체험을 하는 것으로 나타났다. 등산이나 숲길 체험을 하는 주요 이유로는 '건강을 위해서'가 가장 높은 비중을 차지했으며, '산 또는 숲길을 걷는 것 자체에 대한 만족', '경치와 분위기를 즐기기 위해서' 등이 뒤를 이었다.
회사에 따르면 노랑풍선은 철원, 화천, 양구, 인제, 고성 등 DMZ 접경지역을 잇는 '평화의 길'을 기반으로 한 트래킹 기획전을 운영한다. 각 지역 주요 관광지를 연계한 코스로 구성됐으며, 철원은 백마고지와 공작새 능선 전망대를 잇는 구간, 화천은 백암산 케이블카와 평화의 댐을 포함한 비목 코스, 양구는 두타연과 DMZ 생태자원을 잇는 구간이 운영된다.
인제는 대곡리초소에서 1052고지로 이어지는 코스, 고성은 통일전망대와 해안전망대를 연결하는 구간 등 지역별 대표 코스를 통해 접경지역의 자연과 역사적 의미를 함께 경험할 수 있도록 구성했다. 일부 구간은 현지 상황에 따라 대체 코스로 운영되며, 전 지역에서 유사한 동선의 트래킹 체험이 가능하도록 설계됐다.
노랑풍선은 여행객들의 다양한 목적을 반영해 주요 방문지를 유형별로 구분해 소개하고 있다. 산책 중심의 가벼운 여행을 선호하는 경우에는 화천 거례리 수목공원, 인제 백담사, 철원 화진포 일대 등 비교적 완만한 동선과 자연 경관을 함께 즐길 수 있는 장소가 제시된다.
역사적 의미나 지역적 맥락을 함께 고려하는 방문지로는 철원 백마고지, 은하수교, 화천 평화의 댐, 양구 상무룡 출렁다리 등이 포함되며, 접경지역의 특성과 분단의 흔적을 확인할 수 있는 코스로 구성된다. 사진 촬영이나 경관 감상을 목적으로 한 방문지로는 철원 고석정, 양구 한반도섬, 고성 DMZ 박물관, 인제 만해마을 등 지역별 대표 경관·문화 공간이 함께 제시된다.
노랑풍선 국내팀 관계자는 "트래킹 수요가 단순 관광을 넘어 다양한 목적 중심으로 세분화되는 흐름을 반영했다"며 "여행객이 자신의 취향과 목적에 맞게 코스를 선택할 수 있도록 구성했다"라고 전했다.
nylee54@newspim.com