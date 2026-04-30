IT를 넘어 AX로…DA인포메이션, 그룹 AX파트너 도약

AI 핵심 요약beta
- DA인포메이션이 30일 그룹 AX 파트너 도약을 밝혔다.
- AI 워크플레이스를 선제 적용 후 계열사로 확대한다.
- AI 프로젝트와 봇 개발로 그룹 AI 역량을 높인다.
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사내 시스템 'AI 워크플레이스' 준비 중
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아쏘시오그룹의 IT 전문 기업 DA인포메이션이 단순한 IT 운영을 넘어 그룹의 비즈니스 전환을 이끄는 'AX (AI Transformation)파트너'로 도약을 준비하고 있다고 30일 밝혔다.
그 첫 걸음은 'AI 워크플레이스'이다. AI 워크플레이스는 기존의 인트라넷을 대체하는 사내 시스템이다. DA인포메이션은 AI 워크플레이스를 선제적으로 적용해 안정성을 검증한 뒤 시행착오를 최소화해 그룹 계열사로 연내 순차 적용할 계획이다.
연구 부문에서는 AI 신약개발 플랫폼, 구매 부문에서는 AI 전략 구매 시스템 등 주요 프로젝트도 함께 추진 중이다. 데이터와 업무가 워크플레이스 내에서 연결되어 직원 경험(EX)강화 및 업무 생산성이 극대화될 전망이다.
DA인포메이션이 그룹의 AX 전환을 선도하기 위해 자체적인 일하는 방식의 변화도 꾀하고 있다. IT 업무 자동화 및 지능화하기 위한 다양한 봇을 만들고, AX Lab 운영을 통해 AI 기술에 대한 표준 수립과 AX 변화관리를 추진 중이다. 단순한 기술 도입을 넘어 그룹 전체 AI 활용 역량을 높이기 위한 준비 과정이다.
한혜진 DA인포메이션 사장은 "이번 변화의 본질은 단순한 시스템 도입을 넘어 실제 비즈니스 성과로 이어지는 구조를 만드는 데 목적이 있다"며 "그룹이 가진 의약품, 음료, 물류 등의 강점에 데이터와 디지털 서비스를 결합한다면 이전보다 높은 부가가치를 창출 할 수 있을 것"이라고 전했다.
sykim@newspim.com