BTS演唱会带动韩国旅游消费显著增长

纽斯频通讯社首尔4月30日电 韩国文化体育观光部29日发布的一项调查显示，受韩流影响，来韩观看防弹少年团（BTS）演出的外国游客在停留时间和消费水平方面均明显高于一般游客，带动旅游及相关消费增长。

【插图=AI生成】

该调查由韩国文化体育观光部联合韩国文化观光研究院、韩国观光公社（旅游发展局）开展，结合现场问卷及通信、信用卡大数据，对3月光化门演出及4月高阳综合运动场演出观众情况进行了分析。

数据显示，在首尔光化门观看BTS演出的外国游客平均停留8.7天，人均消费约353万韩元，分别高于今年第1季度普通外国游客平均停留时间6.1天和人均消费245万韩元。

观看高阳演出的外国游客平均停留7.4天，人均消费291万韩元，同样高于一般游客水平。调查还显示，这类游客在观演前后积极参与多种旅游活动，前往首尔龙山、明洞、东大门设计广场及国立现代美术馆等地参观体验。

相关演出对地方经济的带动作用明显。高阳演出期间，三天内到访周边区域的外国游客约4.8581万人次，较去年同期显著增长。

在信用卡消费方面，外国游客信用卡消费额也从去年同期的890万韩元增至3.378亿韩元，激增38倍。

韩国政府表示，将以此为契机，推动"K文化+旅游"融合发展，扩大停留型旅游规模。围绕计划于6月举行的BTS釜山演出，韩国将开展为期两周的"欢迎周"活动，促进住宿、购物和餐饮等领域消费。

此外，韩国还将支持各地举办K-pop演唱会，并结合影视拍摄地等文化资源开发旅游产品，提升整体旅游吸引力。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社