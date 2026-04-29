안민석 경기교육감 후보, 교육공무직 노조 고발 취하..."갈등 딛고 경기교육 통합"

안 후보 측, 28일 노조 임원 고발 전격 취하…갈등 봉합하고 관계 회복 주력

교육공무직 노조 방문해 실질적 협력 약속…"존중 기반의 교육 공동체 만들 것"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 안민석 경기도교육감 민주·진보 단일후보 측이 그동안 갈등을 빚어온 교육공무직본부 경기지부와의 관계를 정상화하며 교육 현장의 통합을 향한 행보에 나섰다.

안민석 후보는 교육공무직본부 경기지부와의 관계를 정상화하며 교육 현장의 통합을 향한 행보에 나섰다.[사진=안민석 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

안 후보 선거대대위원회는 지난 28일 교육공무직본부 경기지부 임원에 대한 고발을 전격 취하했다고 29일 밝혔다. 이번 조치는 선거 과정에서 발생한 쟁점을 정리하고, 지지층 결집과 통합을 위한 사전 포석으로 풀이된다.

안 후보 측 관계자는 "선거 과정에서의 오해와 갈등을 씻어내고 하나 된 힘으로 나아가기 위해 고발 취하를 결정했다"며 "이는 교육 현장의 안정을 바라는 도민들의 요구에 부응하기 위한 것"이라고 설명했다.

실제로 안민석 후보는 고발 취하 당일인 28일 교육공무직노조 경기본부 사무실을 직접 방문했다. 이 자리에서 안 후보는 노조 관계자들과 만나 향후 협력 방향을 논의하고 소통을 바탕으로 실질적인 교육 현장의 변화를 이끌어내야 한다는 데 뜻을 모았다.

안 후보는 노조 방문 현장에서 "이제는 대립과 갈등을 넘어 통합으로 가야 할 때"라며 "서로의 존재를 인정하고 존중하는 기반 위에서 교육 공동체가 함께 나아가야 한다"고 강조했다.

특히 그는 "교육공무직 노동자들은 학교 현장을 묵묵히 지탱하는 매우 중요한 구성원"이라며 "통합의 힘으로 경기교육을 안정시키고, 현장에서 노동자들이 체감할 수 있는 실질적인 변화를 만들어가겠다"고 약속했다.

또한 안 후보는 "선거 과정에서 다양한 의견 차이가 있을 수 있지만, 교육은 우리 모두가 함께 책임져야 할 영역"이라며 "앞으로도 모든 교육 주체와 소통하며 현장의 목소리를 정책에 반영하겠다"는 의지를 분명히 했다.

이번 고발 취하와 노조 방문을 계기로 안 후보 측은 교육 현장 구성원들의 지지를 더욱 공고히 하며 본선 승리를 향한 고삐를 죌 것으로 보인다.

beignn@newspim.com