노동부, 8개 경제단체에 유연근무 활성화 협조 요청…고유가 위기 극복

AI 핵심 요약beta
- 권창준 노동부 차관이 29일 경제단체 8곳과 간담회를 열었다.
- 유연근무 확대 방안을 논의하며 지원 사업을 안내했다.
- 경제단체는 동참 의사를 밝히고 홍보 방안을 건의했다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 고용노동부가 한국경영자총협회·대한상공회의소 등 경제단체 8곳에 유연근무 활성화 협조를 요청했다.
권창준 노동부 차관은 29일 대한상공회의소에서 경제단체 8곳과 간담회를 열고 고유가 위기 극복 및 대중교통 혼잡 완화를 위한 유연근무 확대 방안을 논의했다.
노동부는 현재 유연근무 도입 기업에 대한 장려금과 출퇴근관리 시스템 설치·이용료, 유연근무제 도입 희망 기업 대상 컨설팅 등을 지원하고 있다.
노동부는 자원위기 경보가 '심각' 단계로 올라가면 기존 육아기 자녀를 둔 노동자의 시차 출퇴근 제도 활용에 대한 사업주 지원을 소규모기업 노동자까지 한시 확대한다는 방침이다.
이날 정성미 한국여성정책연구원 박사는 유연근무제가 최근 기업의 생산성과 경쟁력을 높이는 경영전략으로 자리잡았다고 밝혔다. 또 중소기업의 경우 유연근무를 일괄 도입하기보다 직무별로 작은 단위부터 시작해 단계적으로 확대하는 전략이 유용하다고 제언했다.
정 박사는 "도입 기업의 약 70%가 조직 운영 개선과 직무 만족도 향상 효과를 경험했으며, 인력 운영 효율성과 기업 이미지 개선에도 긍정적으로 인식하고 있다"며 "재택‧원격근무와 선택근무제는 업무 몰입도와 이직 의향 감소에 효과적"이라고 분석했다.
경제단체 관계자들은 유연근무 등 일하는 방식의 변화에 대한 필요성에 공감하고 회원사에 유연근무 활용을 당부하는 등 유연근무 활성화를 위한 방안에 동참하겠다는 뜻을 밝혔다. 이어 업종 특성과 기업 규모 등을 고려한 구체적 활용사례 및 매뉴얼 제공, 정부 지원 제도의 확대, 정부-협단체 공동 캠페인 등 기업 인식 변화를 위한 홍보 방안 등을 건의했다.
sheep@newspim.com