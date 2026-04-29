전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.30 (목)
KYD 디데이
문화·연예 문화·연예일반

속보

더보기

[핌in현장] 여성작가 11인의 '환경' 작업 복원…"상실된 작업 고증해 구현"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 리움미술관이 29일 여성작가들의 환경작업 전시 기자간담회를 열었다.
  • 1956~1976년 11인 작품을 실물 크기로 재구성해 미술사 공백을 채웠다.
  • 밀라노·뮌헨서 선보인 전시는 5월5일부터 11월29일까지 진행한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

리움미술관, '다른 공간 안으로' 개최
한국 여성 작가 정강자의 '무체전' 최초로 고증해 재구성

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 리움미술관이 미술사에서 오랫동안 누락돼 온 여성 작가들의 선구적 '환경 작업'을 재조명한다.

지난 29일 서울 용산구에 위치한 리움미술관에서는 '다른 공간 안으로: 여성작가들의 공감각적 환경 1956-1976' 전시 기자간담회가 열렸다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 야마자키 츠루코의 '빨강' 작품. 볼트, 전구, 금속 장치, 비닐, 전선, 목재. [사진=이지은 기자] 2026.04.29 alice09@newspim.com

이 전시는 1956년 일본 구타이 미술전에서 소개된 야마자키 츠루코의 '빨강'에서부터 1976년 제37회 베니스 비엔날레의 '환경/예술' 전시까지 약 20년간의 시기를 다루면서 미술사의 빠져 있는 조각을 채워 넣고자 기획됐다.

전시에는 아시아, 유럽, 남·북미를 아우르는 여성 작가 11인 주디 시카고를 비롯해 리지아 클라크, 라우라 그리시, 알렉산드라 카수바, 정강자, 레아 루블린, 마르타 미누힌, 타니아 무로, 난다 비고, 야마자키 츠루코, 마리안 자질라의 환경 작품이 실물 크기로 재구성됐다.

김성원 리움미술관 부관장은 "이번 전시는 밀라노와 뮌헨에서 첫 선을 보였다. 당시 전시의 첫 기획자인 마리나 푸글리에세와 안드레아 리소니가 이 전시를 위해 3년 동안 연구하고 복원작업을 거쳐 다시 소개하게 됐다"고 밝혔다.

이어 "미술사에서 환경작업 중심에는 여성 작가들이 있었다. 환경예술은 소재로 인해 전시 이후 폐기가 돼 보존이 어려웠고, 이후 남성중심 미술사가 진행되는 과정에서 여성들의 일시적인 환경전시는 상실됐었다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 마르타 미누힌의 '뒹굴고 살아라!' 작품. 손으로 채색한 천, 라우드스피커, 못, 사운드, 합성 폼, 전선, 목재. [사진=이지은 기자] 2026.04.29 alice09@newspim.com

김 부관장은 "이 전시는 여성 작가들을 단순히 재조명하는 것에 그치지 않고, 그들의 작업 없이는 현대미술에서 중요한 하나의 흐름이 설명될 수 없다는 걸 보여주고자 한다"라고 덧붙였다.

밀라노의 MUDEC 관장인 마리나 푸글리에세와 뮌헨 하우스데어쿤스트 예술감독인 안드레아 리소니는 전 세계에 흩어진 서신, 건축 도면, 당시의 비평 기사 등을 면밀히 조사하며 이 '사라진 작품'들을 최초 공개 당시의 모습에 가장 충실하게 재현했다.

조은정 큐레이터는 "1949년 루치오 폰타나가 처음 선보인 '환경'은 관람자가 작품을 바라보는 것을 넘어 작품 안으로 들어가 온몸으로 작품을 경험하는 예술 형식을 의미했고, 이 용어는 이후 '설치'로 대체됐다. 하지만 이 장르를 1950~70년대에 걸쳐 개척하고 실험적 작업을 실천했던 핵심 여성 작가들의 기여는 주류 미술사에서 제대로 주목받지 못했다"고 말했다.

이번 전시는 야마자키 츠루코의 '빨강'에서 시작된다. 이는 야마자키 츠루코가 1956년 일본 아시야 공원에서 열린 '제2회 야외 구타이 미술전'에서 선보였다. 일본 가정집 침실의 모기장을 연상시키는 직육면체 구조를 붉은 비닐로 감싼 이 작품은, 지면에서 떠 있는 형태다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 주디 시카고의 '깃털의 방' 작품. 알루미늄, 동물학대 없이 채집된 거위 깃털, 다운, 천, LED 조명, 400 × 684 × 770 cm. [사진=이지은 기자] 2026.04.29 alice09@newspim.com

관람객은 작품 안으로 들어갈 수 있게 설치돼 있다. 특히 '빨강'은 1976년 이탈리아의 미술사학자 제르마노 첼란트가 기획한 전시에서 여성 작가가 만든 최초의 환경 사례로 조명돼 이번 전시의 시대적 기준점이 되는 작업이기도 하다.

전시는 관람객이 직접 체험할 수 있는 것들이 많다. 리지아 클라크 '집은 곧 몸: 침투, 배란, 발아, 배출'도 마찬가지이다. 제34회 베니스 비엔날레에 출품된 해당 작품은 작가의 유일한 환경 작업이다.

조은정 큐레이터는 "이 작품의 구조는 질을 연상시키는 입구와 난소를 암시하는 고무공 통로, 자궁 같은 중심부를 지나, 밧줄과 왜곡 거울로 이루어진 출구로 나오도록 설계돼 있다"고 설명했다. 이어 "반투명 천으로 된 터널과 유기적 형태의 구조물은 자궁 내 생명의 촉각적·시각적 감각을 확장하며, 태초로 돌아가 다시 태어나는 경험을 해 볼 수 있다"고 말했다.

주위에서 쉽게 볼 수 있는 침대 매트리스도 작품으로 재탄생했다. 마르타 미누힌의 '뒹굴고 살아라!'는 사람 인생 절반이 매트리스 위에서 이뤄진다는 사실에 주목해 만들어졌다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 타니아 무로의 '한때 우리는 알았다' 작품. 500와트 플러드램프, 유리문, 스피커, 고무, 사운드, 스테인리스강, 삼각대, 전선, 목재. [사진=이지은 기자] 2026.04.29 alice09@newspim.com
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 알렉산드라 카수바의 '스펙트럼 통로'. 전선, 라우드스피커, 네온 튜브, 나일론 천, 밧줄, 카펫, 사운드, 목재. [사진=이지은 기자] 2026.04.29 alice09@newspim.com

이 작품 역시 여성 외음부를 연상시키는 출입구를 통해 관람객이 안으로 들어가면 진동하고 흔들린다. 유희적인 듯 보이지만, 스페인어 제목 속 '뒹굴다'의 성적 함의는 작품을 도발적인 초대로 전환한다.

주디 시카고의 '깃털의 방'은 동물학대 없이 채집된 거위 깃털을 한 가득 모아놓은 것이 특징이다. 거위털의 무게만 무려 136kg에 달한다. 조 큐레이터는 "당시 남성 중심의 건축사에서 '단단한 재료'가 가진 권위에 대한 비판적 제안을 한 작품이기도 하다"라고 말했다.

이번 전시에서 가장 큰 규모를 자랑하는 작품은 '스펙트럼 통로'이다. 이는 알렉산드라 카수바가 탄생과 죽음, 그리고 재탄생으로 이어지는 삶의 여정을 무지개 빛깔 통로로 나타낸 환경 작품이다.

각 공간에는 구스타브 홀스트의 관현악 모음곡 '행성'의 한 악장이 울려퍼지고, 관람객은 각기 다른 색과 빛이 결합된 곳을 거닐며 탄생, 지혜, 부활 등의 삶에 집중해볼 수 있다.

여성 작가들의 작품인 만큼, 대다수의 작품은 생식기를 본떠 만든 것이 많았다. 레아 루블린의 '침투/배출'은 대형 환경 '플루비오 섭튜날'의 일부를 재구성해 '침투/배출'과 '움직이는 남근'이라는 제목으로 전시된 바 있다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 레아 루블린의 '침투/배출'. 폼, 고리, 채색 및 비채색 티셔츠, 파이프, TPU, 회전 압축기, 밸브, 물, 목재. [사진=리움미술관] 2026.04.29 alice09@newspim.com
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 2026.04.29 alice09@newspim.com

투명 터널 형태의 '침투/배출'은 들어가기 힘든 여성의 질을 형상화한 입구를 통과해야만 한다. 이어 '움직이는 남근'은 관람객이 지나가면 움직이고 흔들리게 된다.

또한 정강자의 '무체전'도 리움미술관의 전시를 통해 재구성됐다. 이는 공간 전체를 작품으로 제시한 환경이었다. 당시 정강자와 '제4집단'의 동료들은 이 안에서 판토마임과 선언문 발표 등을 선보일 계획이었으나, 전위예술을 정치 선동으로 여긴 정부의 지시로 중도 철거되기도 했다.

리움미술관은 고증을 통해 작품을 재구성, '무체전'을 한국 여성 작가가 시도한 최초의 공감각적 환경으로 조명했다.

'다른 공간 안으로: 여성 작가들의 공감각적 환경 1956-1976'은 이와 같은 작가들의 파격적이고 선구적인 예술 공간을 고증을 통해 구현하며 새로운 매체와 기술을 수용한 여성 작가들에 주목했다.

관람객을 예술의 '다른 공간 안으로' 이끌고 능동적인 주체로 변화시키면서 예술을 공공의 영역으로 변화시킨 작가들의 혁신적인 시도와 비전을 직접 경험할 수 있도록 한 것이 가장 큰 특징이다.

'다른 공간 안으로: 여성 작가들의 공감각적 환경 1956-1976'은 오는 5월 5일부터 11월 29일까지 리움미술관에서 진행된다.

alice09@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
공정위 "쿠팡 '총수'는 김범석" [세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 공정거래위원회가 쿠팡의 동일인, 이른바 총수를 쿠팡 법인에서 김범석 쿠팡Inc 의장으로 변경 지정했다. 쿠팡이 대기업집단으로 지정된 이후 법인을 동일인으로 봤던 공정위 판단이 5년 만에 뒤집힌 것이다. 김 의장이 동일인으로 지정된 데에는 동생 김유석씨가 부사장으로 재직하면서 4년간 쿠팡으로부터 받은 140억원 규모의 보수와 인센티브가 직접적인 영향을 미쳤다. 김 부사장이 주요 사업에 대해 구체적인 업무집행 방향에 영향력을 행사했다는 점도 공정위 판단의 근거가 됐다. 김범석 쿠팡 이사회 의장 [사진=로이터 뉴스핌] 공정위는 29일 이 같은 내용을 포함한 '2026년도 공시대상기업집단' 지정 결과를 공개했다. 다음 달 1일 자로 자산총액 5조원 이상인 공시대상기업집단은 102개, 소속회사는 3538개다. 전년보다 각각 10개, 237개 증가했다. 올해 가장 주목받은 기업은 쿠팡이다. 그동안 쿠팡은 공정거래법 시행령상 '법인 동일인 예외요건'을 충족한 것으로 인정돼 김 의장이 아닌 쿠팡 법인이 동일인으로 지정됐다. 사실상 기업집단을 지배하는 자연인이 있더라도 ▲자연인과 법인 중 누구를 동일인으로 지정하더라도 국내 계열회사 범위가 달라지지 않고 ▲자연인과 친족의 국내 계열회사 출자, 자금 대차, 채무보증 또는 경영 참여 등 사익편취 우려가 없는 경우 법인을 동일인으로 지정할 수 있는 제도다. 하지만 올해 지정 과정에서 이 같은 판단이 달라졌다. '기업집단을 지배하는 자연인의 친족이 국내 계열회사 경영에 참여하지 않아야 한다'는 요건을 충족하지 못했다는 취지다. 실제 김 부사장은 지난해에만 43만달러의 보수와 7만4401주의 양도제한 조건부 주식(RSU)을 받은 것으로 알려졌다. 2021년부터 4년간 쿠팡으로부터 받은 보수와 인센티브는 140억원 규모로 전해졌다. 공정위는 김 부사장이 주요 계열사 대표이사와 유사한 최상위 등급에 해당하고, 연간 보수와 처우도 등기임원에 준하는 수준이라고 봤다. 또 김 부사장이 물류·배송 정책 관련 정기·수시 회의를 수백 차례 주재하고, 쿠팡로지스틱스(CLS) 대표이사 등을 불러 주간 업무실적을 점검하거나 물량 확대, 배송 정책 변경 등 개선안을 논의한 사실도 확인했다. 주요 사업의 구체적 업무집행 방향에 사실상 영향력을 행사했다는 판단이다. 이번 결정으로 쿠팡은 앞으로 김 의장을 기준으로 동일인 관련자와 특수관계인 범위가 정해진다. 공시대상기업집단 소속회사는 대규모 내부거래 의결·공시, 비상장회사 중요사항 공시, 기업집단 현황 공시 의무를 부담한다. 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 금지 규제도 적용받는다. 상호출자제한기업집단에 해당하면 상호출자 금지, 순환출자 금지, 채무보증 제한, 금융·보험사 의결권 제한도 추가로 적용된다. 공정위 관계자는 "이번 지정 결과를 바탕으로 지정된 집단에 대해 고도화된 분석을 통한 정보를 순차적으로 공개해 시장참여자에게 유용한 정보를 제공할 계획"이라고 말했다. 한편 쿠팡 측은 공정위 판단에 대한 행정소송을 예고했다. 쿠팡 관계자는 "김 의장의 동생은 공정거래법상 임원(대표이사·이사·감사·지배인 등)이 아니며 한국 계열사에 지분을 보유하고 있지 않다"며 "행정소송을 통해 성실히 소명할 것"이라고 말했다. wideopen@newspim.com 2026-04-29 12:00
사진
4년제 대학 평균 등록금 727만원 [서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국대학교육협의회는 2026년 4월 대학정보공시 분석 결과, 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금이 727만300원으로 전년보다 14만7100원 올랐다고 29일 밝혔다. 올해 대학정보공시 대상은 총 403개 대학이다. 교육부는 이 가운데 4년제 일반·교육대학 192개교와 전문대학 125개교를 대상으로 등록금 현황을 분석했다. 사이버대학, 폴리텍대학, 대학원대학 등 86개교는 분석 대상에서 제외됐다. 2026년 대학 평균 등록금 현황. (명령어: 기자가 관련 내용을 입력한 후 기사용 인포그래픽 제작을 주문했음). [일러스트=퍼플렉시티] 4년제 일반·교육대학 192개교 중 130개교가 2026학년도 등록금을 인상했다. 전체의 67.7%에 해당한다. 나머지 62개교, 32.3%는 등록금을 동결했다. 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금은 727만300원으로 집계됐다. 지난해 712만3100원보다 14만7100원 올라 2.1% 상승했다. 설립 유형별로는 사립대 평균 등록금이 823만1500원으로 국·공립대 425만원의 약 1.9배 수준이었다. 사립대 등록금은 전년보다 22만7500원 올라 2.8% 상승했고, 국·공립대는 1만2200원 올라 0.3% 상승하는 데 그쳤다. 소재지별 격차도 나타났다. 수도권 대학의 평균 등록금은 827만원으로, 비수도권 대학 661만9600원보다 165만400원 높았다. 전년 대비 상승률은 수도권이 2.7%, 비수도권이 1.6%였다. 계열별로는 의학계열 등록금이 가장 높았다. 4년제 일반·교육대학의 계열별 평균 등록금은 의학 1032만5900원, 예체능 833만8100원, 공학 767만7400원, 자연과학 732만3300원, 인문사회 643만3700원 순이었다. 전문대학 등록금도 올랐다. 전문대학 125개교 가운데 102개교가 2026학년도 등록금을 인상했고 23개교는 동결했다. 등록금을 올린 전문대학은 전체의 81.6%로, 4년제 일반·교육대학보다 인상 비율이 높았다. 전문대학의 연간 1인당 평균 등록금은 665만3100원으로 전년 647만8700원보다 17만4400원 올랐다. 상승률은 2.7%다. 전문대학도 사립과 공립 간 차이가 컸다. 사립 전문대 평균 등록금은 668만6600원으로 전년보다 17만5700원 올랐다. 반면 공립 전문대는 223만1200원으로 전년보다 4700원 낮아졌다. 소재지별로는 수도권 전문대학 평균 등록금이 708만1900원, 비수도권은 628만7800원으로 집계됐다. 두 권역 모두 전년보다 2.7% 상승했다. 전문대학 계열별 평균 등록금은 예체능 722만9300원, 공학 678만8600원, 자연과학 671만8700원, 인문사회 592만4200원 순이었다. 대학별 세부 공시자료는 이날 12시부터 대학알리미 누리집에 공개된다. 이번 4월 공시에는 등록금 현황, 등록금 납부제도 현황, 등록금 산정 근거, 대학의 사회봉사 역량 등 4개 세부항목이 포함됐다. jane94@newspim.com 2026-04-29 12:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동