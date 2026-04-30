[핌in 현장] '교생실습' 한선화, "사명감 넘치는 교사 변신... 부담감보다 책임감으로"

AI 핵심 요약beta
- 배우 한선화가 29일 서울 CGV 용산아이파크몰에서 영화 '교생실습' 언론 시사회에 참석해 출연 배경을 설명했다.
- 한선화는 김민하 감독의 뚜렷한 연출 의도를 보고 평소 즐기지 않던 공포 장르에 참여하게 됐다고 전했다.
- 주연배우로서 책임감 있게 역할을 소화하며 후배 배우들과의 협력이 연기에 큰 도움이 됐다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 한선화가 영화 '교생실습'을 통해 사명감과 열정이 넘치는 교사로 변신해 관객들을 만난다.
지난 29일 서울 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '교생실습' 언론 시사회 및 기자간담회에 참석한 한선화는 이번 작품을 선택한 이유와 주연 배우로서 극을 이끌어간 소회를 담담하게 전했다.
한선화는 처음 시나리오를 받았을 때를 회상하며 "독특하고, 궁금한, 개성 넘치는 이야기라 사실 '이게 뭐지?' 싶었다"고 솔직한 소감을 밝혔다. 그는 "평소 공포 장르를 즐기지 않는 편임에도 불구하고 김민하 감독을 만나 이야기를 나누며 장르와 메시지에 대한 뚜렷한 연출 의도를 느꼈다"며 "그 확신을 보고 함께 재미있게 해보자는 생각으로 참여하게 됐다"고 출연 배경을 설명했다.
이번 작품에서 박은경 역을 맡아 총 20회차 전 회차 촬영에 임하며 극의 중심을 잡아야 했던 한선화는 주연으로서의 부담감에 대해서도 입을 열었다. 그는 "부담감을 느끼기에는 촬영 시간이 너무 짧았다"며 "오로지 제 역할을 책임감 있게 해내는 것에만 집중하며 열심히 촬영했다"고 전했다.
특히 "극 중에서는 학생들을 이끄는 교사지만 현장에서는 오직 연기라는 본업에 충실하고자 노력했다"고 덧붙였다.
이번 현장에서 '큰언니'이자 선배로서 후배 배우들과 처음으로 호흡을 맞춘 한선화는 후배들을 향한 애정도 잊지 않았다. 그는 "늘 동료나 선배들과 작업하다가 후배들과 함께하는 현장은 처음이라 처음에는 다소 어색하기도 했다"면서도 "후배들이 각자의 역할을 훌륭히 소화해 준 덕분에 오히려 제가 연기하는 데 많은 도움을 받았다"고 공을 돌렸다.
또한 동갑내기인 김민하 감독에 대해서는 "주로 제가 편하게 이야기를 나눌 수 있는 분은 감독님이었다"며 "함께 시나리오에 대해 많은 고민을 나누며 의지할 수 있었던 현장이었다"고 고마움을 표했다.
taeyi427@newspim.com